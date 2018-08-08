Иран охотится на саудовские нефтяные танкеры, - И.Субботин

07:24 09.08.2018 Тегеран поймали на признании вины за атаки у берегов Йемена

Игорь Субботин

8.08.18



Военное руководство Ирана признало свою причастность к июльскому нападению на саудовские нефтяные танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе. Соответствующее заявление командира Корпуса стражей исламской революции Насера Шабани появилось на сайте иранского агентства Fars, однако позже было удалено. В экспертной среде считают, что Тегерану удобнее действовать против саудовских властей через йеменских повстанцев.



"Мы попросили йеменцев (речь идет о повстанцах-хуситах, которых нередко обвиняют в военных и финансовых связях с иранским руководством. – "НГ") атаковать два саудовских нефтяных танкера, поэтому они сделали это", – заявил Шабани агентству Fars. На цитату обратил внимание Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока, который базируется в Вашингтоне. В настоящее время материал с предполагаемым заявлением иранского военачальника недоступен на сайте Fars. Саудовский телеканал Al-Arabiya, который приводит в качестве доказательства скриншоты заметки с высказываниями Шабани, указывает на то, что публикация не провисела и нескольких минут. Вероятной причиной отзыва материала называют то, что это первое публичное признание, которое делает иранское руководство по поводу поддержки хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене.



Во вмешательстве в дела Йемена Тегеран обвиняли как региональные соперники, так и глобальные игроки. Признанное международным сообществом йеменское руководство недавно в очередной раз предъявило претензии иранской стороне в связи с ее внешней политикой. "Мы бы хотели обратить внимание на то, что иранские технические средства транспортируются в Йемен для военной помощи хуситским отрядам, а также Тегеран оказывает им политическую и информационную поддержку, – заявило 7 августа йеменское посольство Йемена в Москве. – Поддержка Ирана, который предоставляет в распоряжение хуситов морские мины, высокоскоростные катера, а также ракетные технологии, становится серьезным фактором угрозы безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе". В дипмиссии также отметили, что международное сообщество должно приложить усилия для того, чтобы оградить судоходство в регионе от атак движения "Ансар Аллах".



Власти Ирана открыто обещали затруднить проход нефтяных танкеров у западного побережья Йемена в том случае, если угрозы американского руководства блокировать экспорт иранской нефти станут реальностью. Соответствующее заявление в начале июля сделал заместитель командующего иранской военной базой "Саралла" Исмаил Коусари. Последний громкий инцидент, о котором и говорится в приписываемом Шабани заявлении, произошел 25 июля, когда хуситы атаковали принадлежащие Эр-Рияду нефтяные танкеры в Красном море. Саудовская Аравия даже объявила тогда о временной приостановке поставок черного золота через Баб-эль-Мандебский пролив.



Иран грозил блокировать и Ормузский пролив, однако в экспертной среде считают, что в отношении Баб-эль-Мандебского пролива он может действовать более свободно. "Если у Ирана есть возможность, то в первую очередь он будет пытаться использовать хуситов, уговорить их активизироваться в Баб-эль-Мандебском проливе, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Руками хуситов сделать это гораздо проще. Другой вопрос, насколько сами хуситы готовы на это пойти, так как у них сейчас стоит на первом месте вопрос Ходейды (йеменский город, где силы "Ансар Аллах" подвергаются натиску арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. – "НГ"). Если они будут проявлять чрезмерную активность в плане нападений на саудовские танкеры, то тогда в операции против Ходейды могут принять участие не только силы арабской коалиции". Аналитик пояснил, что действовать руками хуситов – у западного побережья Йемена – Ирану удобнее, чем предпринимать меры в Ормузском проливе. "В Ормузском проливе Иран может действовать только своими силами, а это приведет его к конфликту с международным сообществом", – убежден Семенов. Источник - ng.ru

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