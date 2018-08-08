 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.08.2018
07:33  Туркменистан: фермеров, сорвавших план, обязывают возместить недостачу. Иначе - конфискация!
07:26  А вы слышали, что снимут Си Цзиньпина? Страхи китайских элит, - И.Панкратенко
07:24  Иран охотится на саудовские нефтяные танкеры, - И.Субботин
07:22  Вашингтон и Пекин могут пустить в ход ракеты, - В.Скосырев
01:46  Родовое гнездо позора. Как уят стал оправданием семейного насилия в Киргизии
01:29  Таджикистан. Непрофессиональные российские эксперты не видят очевидного
01:04  Террор своими руками. Кому была выгодна коллективизация в Узбекистане
00:55  Россию погубит неадекватный правящий класс
00:45  Страх США – стать китайской колонией, - Джеймс Пятрас
00:15  Вышел в свет путеводитель по Всемирным играм кочевников
00:01  Таджикские "халифатчики". ТЭО ПИВ продолжает идти по пути террора, - Х.Самиев
Среда, 08.08.2018
21:47  Секретарем Совбеза Казахстана назначен доктор истории Марат Шайхутдинов
19:50  В исмаилитском "Университете ЦентрАзии" (Бишкек) назначен ректором пакистанский профессор Накви
19:34  Дядя, дай копеечку! В Киргизии создадут "Совет при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами"
19:08  Аркадаг накрутил хвосты хякимам за несобранные налоги
19:02  Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов
18:39  Глава ТаджМВД Рахимзода написал пьесу "Дили модар", о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии
16:15  "Турецкий поток" станет вдвое больше
15:54  Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов
15:51  Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша
15:48  На кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка - Шахимарданский и Газновский
14:20  Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:05  Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб
13:54  У Америки - санкционная зависимость. Пора вмешаться, - The Atlantic
13:42  Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования
12:52  Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня
12:50  Как русские хакеры к американским демократкам домогались
12:47  Боевики Идлиба готовы воевать до конца, - Заур Караев
12:46  Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:45  Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:43  Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
08:25  Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:03  Персидские мотивы России. Шиитский пояс не должен стать петлей, - К.Стригунов
08:00  К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников
07:50  Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя Аппарата правительства - министра Киргизии
07:25  Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу
05:51  В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие
00:18  Daily Telegraph: соцсети растят поколение "трехлетних детей"
Вторник, 07.08.2018
20:57  Когда местное население неожиданно становится меньшинством, - Tagesspiegel
20:54  Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро
20:53  Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel
20:47  Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
19:23  В Туркмении появился первый город-миллионник - Асхабад-Полторацк-Ашхабад
18:26  В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
17:33  Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
16:46  В Бишкеке засыхает Ботанический сад
15:44  Экономические санкции против Ирана - все возвращается на круги своя, - В.Катасонов
15:41  Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете
14:50  МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран охотится на саудовские нефтяные танкеры, - И.Субботин
07:24 09.08.2018

Тегеран поймали на признании вины за атаки у берегов Йемена
Игорь Субботин
8.08.18

Военное руководство Ирана признало свою причастность к июльскому нападению на саудовские нефтяные танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе. Соответствующее заявление командира Корпуса стражей исламской революции Насера Шабани появилось на сайте иранского агентства Fars, однако позже было удалено. В экспертной среде считают, что Тегерану удобнее действовать против саудовских властей через йеменских повстанцев.

"Мы попросили йеменцев (речь идет о повстанцах-хуситах, которых нередко обвиняют в военных и финансовых связях с иранским руководством. – "НГ") атаковать два саудовских нефтяных танкера, поэтому они сделали это", – заявил Шабани агентству Fars. На цитату обратил внимание Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока, который базируется в Вашингтоне. В настоящее время материал с предполагаемым заявлением иранского военачальника недоступен на сайте Fars. Саудовский телеканал Al-Arabiya, который приводит в качестве доказательства скриншоты заметки с высказываниями Шабани, указывает на то, что публикация не провисела и нескольких минут. Вероятной причиной отзыва материала называют то, что это первое публичное признание, которое делает иранское руководство по поводу поддержки хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене.

Во вмешательстве в дела Йемена Тегеран обвиняли как региональные соперники, так и глобальные игроки. Признанное международным сообществом йеменское руководство недавно в очередной раз предъявило претензии иранской стороне в связи с ее внешней политикой. "Мы бы хотели обратить внимание на то, что иранские технические средства транспортируются в Йемен для военной помощи хуситским отрядам, а также Тегеран оказывает им политическую и информационную поддержку, – заявило 7 августа йеменское посольство Йемена в Москве. – Поддержка Ирана, который предоставляет в распоряжение хуситов морские мины, высокоскоростные катера, а также ракетные технологии, становится серьезным фактором угрозы безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе". В дипмиссии также отметили, что международное сообщество должно приложить усилия для того, чтобы оградить судоходство в регионе от атак движения "Ансар Аллах".

Власти Ирана открыто обещали затруднить проход нефтяных танкеров у западного побережья Йемена в том случае, если угрозы американского руководства блокировать экспорт иранской нефти станут реальностью. Соответствующее заявление в начале июля сделал заместитель командующего иранской военной базой "Саралла" Исмаил Коусари. Последний громкий инцидент, о котором и говорится в приписываемом Шабани заявлении, произошел 25 июля, когда хуситы атаковали принадлежащие Эр-Рияду нефтяные танкеры в Красном море. Саудовская Аравия даже объявила тогда о временной приостановке поставок черного золота через Баб-эль-Мандебский пролив.

Иран грозил блокировать и Ормузский пролив, однако в экспертной среде считают, что в отношении Баб-эль-Мандебского пролива он может действовать более свободно. "Если у Ирана есть возможность, то в первую очередь он будет пытаться использовать хуситов, уговорить их активизироваться в Баб-эль-Мандебском проливе, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Руками хуситов сделать это гораздо проще. Другой вопрос, насколько сами хуситы готовы на это пойти, так как у них сейчас стоит на первом месте вопрос Ходейды (йеменский город, где силы "Ансар Аллах" подвергаются натиску арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. – "НГ"). Если они будут проявлять чрезмерную активность в плане нападений на саудовские танкеры, то тогда в операции против Ходейды могут принять участие не только силы арабской коалиции". Аналитик пояснил, что действовать руками хуситов – у западного побережья Йемена – Ирану удобнее, чем предпринимать меры в Ормузском проливе. "В Ормузском проливе Иран может действовать только своими силами, а это приведет его к конфликту с международным сообществом", – убежден Семенов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533788640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  