Вашингтон и Пекин могут пустить в ход ракеты, - В.Скосырев

07:22 09.08.2018 Торговый конфликт двух стран грозит перерасти в настоящую войну

Владимир Скосырев

9.08.18



Китай не поддастся шантажу. С таким предупреждением по поводу новых торговых тарифов, введенных Вашингтоном, выступила главная партийная газета Поднебесной "Жэньминь жибао". Тем временем рупор американского истеблишмента журнал Foreign Affairs пишет, что споры в экономической сфере могут вылиться в военное противостояние между двумя державами. Самой горячей сферой, где сталкиваются интересы двух стран, стало Южно-Китайское море.



Китайские СМИ прибегают ко все более агрессивной по тону риторике по отношению к администрации президента США Дональда Трампа. "Вашингтон направляет на Китай ружье и пушку, а потом призывает начать переговоры. США демонстрируют нулевую искренность", – утверждает официальный орган ЦК КПК.



Америка установила пошлины на китайские товары на 50 млрд долл., потом увеличила их до 200 млрд, а теперь предлагает поднять их масштаб до 500 млрд. Китай видит насквозь смысл тарифной игры, затеянной Вашингтоном. Но любые попытки добиться от Китая односторонних уступок бесполезны, подчеркивает "Жэньминь жибао".



В Вашингтоне эти филиппики воспринимают всерьез. Журнал Foreign Affairs, орган Совета по международным делам, опубликовал статью о рисках, которые несет торговая война для обеих стран. "По мере того как происходит эскалация спора, комментаторы толкуют о возможной дестабилизации мировой экономики. Но им нужно рассмотреть и другие последствия – в области безопасности. До недавних пор экономические связи служили эффективным тормозом для обострения стратегического недоверия. Но Китай, который меньше ограничен экономическими связями с США, может стать гораздо большим вызовом для американской внешней политики. Причем причиной напряженности стал не столько дефицит США в торговле, сколько соревнование в высоких технологиях. США рассматривают технологический прогресс Китая как вызов национальной безопасности", – констатирует журнал.



Как отмечает New York Times, одна китайская программа "Сделано в Китае 2025" представляет собой план превращения Китая в мирового лидера в производстве роботов, самолетов, в передовых отраслях машиностроения. Другой план призывает достичь мирового превосходства в сфере искусственного интеллекта. США не должны этого допустить. Им надо противодействовать Китаю.



Чем острее борьба за доминирующие позиции в мировой экономике, тем больше шансов, что она перекинется в военную сферу. По словам американского политолога Харри Кэйзианиса, Китай и США могут быть втянуты в военные действия даже против своего желания. Самой горячей точкой является Южно-Китайское море, через которое суда везут товары на триллионы долларов и недра которого содержат огромные запасы нефти, газа и других полезных ископаемых.



Китай построил там военные базы и провозгласил большую часть акватории своей территорией. А США посылают туда военные корабли и самолеты под лозунгом защиты свободы навигации. Вот обстановка, в которой могут начаться бои.



Не исчезло и противостояние Японии и Китая из-за безлюдных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. В случае даже непреднамеренного боевого столкновения на море и в воздухе США будут обязаны выступить на стороне своего союзника – Японии.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Сейчас угроза прямого столкновения между США и Китаем является минимальной. Но на протяжении десятилетий мощнейшие экономические связи были важным стабилизатором американо-китайских отношений. За ними следовали отношения между людьми, обмены в культурной, научной, образовательной сфере. Это создавало для отношений очень прочный фундамент. Возникали устойчивые группы интересов среди представителей элиты в обеих странах, которые стремились укрепить связи". Если торговая война продолжится, то произойдет постепенное размывание этого фундамента, и на каком-то более позднем витке этого противостояния обе стороны могут быть склонны к более решительным действиям друг против друга, пояснил эксперт в разговоре с "НГ". Источник - ng.ru

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