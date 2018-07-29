Таджикистан. Непрофессиональные российские эксперты не видят очевидного

01:29 09.08.2018 После теракта в отношении иностранных граждан, совершенного 29.07.2018 г., членами террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения (ТЭО ПИВ) в Дангаринском районе Таджикистана, в СМИ начался вброс статей ангажированных российских аналитиков, экспертов и журналистов по этому трагическому поводу. Большинство авторов провокационных статей, делающих свой пиар на информационной агрессии, лжи и клевете, рьяно защищают членов ТЭО ПИВ, обвиняя правоохранительные органы, в кратчайший срок раскрывшие это преступление, в некомпетентности.



Между тем, факты упрямая вещь. И они убедительно свидетельствуют об обратном. Так, руководитель преступной группировки, главный исполнитель теракта в Дангаринском районе Абдусамадов Хусейн Абдусамадович, находясь в трудовой миграции в г.Одинцово Московской области РФ, в 2013 году был завербован земляком, активным членом ТЭО ПИВ Убайдовым Носирхуджой Ахтамовичем по кличке "Кори Носир". Брат Абдусамадова Х. - Бахтиер по кличке "Мулло Умар", являлся членом МТО "Исламское движение Туркестана", осужден на 24 года лишения свободы за совершение преступлений террористического и экстремистского характера.



В ходе допроса Абдусамадов Х. подтвердил, что с 2014 по 2015 гг. проходил идеологическую и военно-диверсионную подготовку в городе Кум и тренировочном лагере в городе Омул в остоне Мозандарон Ирана. После возвращения, в сентябре 2015 года в составе вооруженной группировки ТЭО ПИВ, предпринявшей попытку госпереворота, он участвовал в боевых действиях против правительственных сил (позже был амнистирован). С намерениями избежать уголовной ответственности, 1 ноября 2015 г. года из Белоруссии, куда он попал окольными путями, прилетел в Азербайджан. Оттуда 9 ноября того же года вылетел в Иран, что подтверждено регистрацией на авиалиниях. Распечатки его маршрута можно беспрепятственно найти в интернете и задаться закономерным вопросом: почему после провальной попытки госпереворота, с целью скрыться Абдусамадов Х. бежал ни в Россию, Америку, Европу, Африку или, как член ИГИЛ, в Афганистан, где сейчас находятся тысячи игиловцев, а именно в Иран? Если Абдусамадов Х. состоял в ИГИЛ, почему бдительные иранские спецслужбы, противостоящие этой организации, разрешали ему беспрепятственно и многократно пересекать границу, свободно перемещаться по территории Ирана, не задержав его? Используя общую международную базу данных о террористах, спецслужбы ИРИ знали, что Абдусамадов Х. находится в розыске, но хранили молчание. Также их мог бы насторожить факт пребывания членов ТЭО ПИВ Абдусамадова Х. и Убайдова Н.А. в подмосковных городах Одинцово и Подольск, где безнаказанно сосредоточился террористический контингент, занимающийся вербовочной работой.



Заказчиком жестокого преступления, совершенного в Дангаре, был Убайдов Носирхуджа Ахтамович, 1973 г.р., ур.Фархарского района, являющийся активным членом ТЭО ПИВ с 1992 года. С 2012 года он находится в розыске. В 2015 году объявлен в розыск по линии Интерпол. Преступник пошел по стопам своего отца Убайдова Саидахтама, 1930 г.р., активного члена ТЭО ПИВ. Последний проживал в кишлаке Фрунзе колхоза Карл Маркс Фархарского района, заведовал складом. С оружием в руках воевал против конституционно строя, причастен к убийствам мирных жителей и терактам против представителей интеллигенции, занимался грабежом и мародерством. Его сын, Убайдов Носирхуджа учился в религиозной школе Гиссарского района у члена ТЭО ПИВ Мирзоева М.А. Одновременно с отцом, в начале 90-х гг., когда об ИГИЛ еще не было и речи, он вступил в ряды ТЭО ПИВ, а позже начал мстить за отца. Убайдов Н.А. имел тесные связи с руководителем боевого крыла ТЭО ПИВ "Джамаат Ансаруллах" Табаровым Амриддином. С 2002 по 2006 год Убайдов Н.А проживал в Иране, где обучался в религиозных заведениях гг. Зохидон, Хош. Проходил диверсионную подготовку в тренировочных лагерях Ирана. Находясь в Иране, Убайдов Н.А. активно занимался вербовкой молодежи из числа граждан РТ, отправлял их на учебу в религиозные заведения ИРИ. В 2011-2015 гг. находился в Подмосковье РФ (гг. Одинцово, Подольск), где продолжал вербовать трудовых мигрантов и студентов в ряды ТЭО ПИВ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 (Участие в преступном сообществе). Участвовал в боевых действиях в странах Ближнего Востока против правительственных сил. Имеет двух жен, одна из которых, Шарифова М.Т. в 2004 году обучалась в иранском медресе "Мадинат улюм". В настоящее время она находится в Ираке под арестом. Действиями преступной группы Абдусамадова Х, совершившей теракт, Убайдов Н.А. руководил через приложение "WhаtsApp", проживая ни где-нибудь, а в иранском городе Хош.



Другие члены преступной группировки Маджидов А.Е. и Сафаров З.Д. с февраля по июль 2018 г. находились в трудовой миграции в г.Новосибирск РФ. 17 и 20 июля с.г. они направили денежные переводы в размере 20 000 российских рублей на имя члена ТЭО ПИВ Ганиева Кароматулло Исматуллоевича, проживающего в г.Нурек, использовавшего эти средства при подготовке к совершению теракта против иностранных велотуристов. В настоящее время Ганиев К. И. находится под следствием.



Факты переводов подтверждены документально (см.фото).



Российским экспертам следовало бы знать, что ИГИЛ, с которым они пытаются связать террористический акт против иностранных велотуристов в Дангаре, как организованная активно действующая сила уже не существует, в том числе, благодаря действиям военных РФ. От ИГИЛ остались мелкие разрозненные группы, разбросанные по Ближнему и Среднему Востоку. Видео-послания от имени и под флагом ИГИЛ подобные ролику, использованному группировкой Абдусамадова Х., в целях пропаганды и устрашения названная террористическая организация уже не использует. Это ТЭО ПИВ размахивает чужим знаменем - черным флагом ИГИЛ, прикрывая им свое очередное преступление.



Бывают случаи, когда одна террористическая организация (ИГИЛ) берет на себя ответственность за теракт, осуществленный членами другой организации (ТЭО ПИВ) для того, чтобы напомнить о себе, показать свою былую силу и значимость, обозначить и географически "расширить" зону своего влияния. Однако ясно, что в настоящее время иранские спецслужбы используют бренд ИГИЛ в качестве инструмента, завесы, прикрытия для своих целей, пряча под этим "зонтиком" следы деятельности ТЭО ПИВ, совершившей жестокий теракт в отношении иностранных граждан, которую ИРИ поддерживает идеологически, морально и материально.



Вызывает серьезную озабоченность, что все вышеизложенное замалчивается и умышленно искажается так называемыми "независимыми экспертами", берущимися освещать произошедшую в Таджикистане трагедию, унесшую жизни невинных людей. Но как оказывается, на самом деле независимы они только от правды, объективности, логики и здравого смысла, и существуют в медиа-пространстве по законам корысти и рыночных отношений.



А.Дубнов (имеющий личные взаимоотношения с Кабири), В.Панфилова (муж которой, О.Панфилов в 90-е годы активно поддерживал ПИВТ), А.Серенко (летописец и прихвостень ТЭО ПИВ), А.Грозин, А.Князев и прочие персонажи, по всей видимости, тесно сотрудничают с представителями названной террористическо-экстремистской организации. Паразитируют на центрально-азиатской теме, готовы писать о чем и как угодно, не учитывая, что опрометчиво брошенное слово способно спровоцировать непонимание в своей же своре.



Любая экспертиза, исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, требует от него специальных познаний в определенной области. К сожалению, перечисленные авторы СМИ этим не владеют. Для них страшная гибель мирных людей стала лишь удобным информационным поводом в очередной раз услужить, угодить хозяевам-заказчикам. Самое опасное и вредоносное заключается в том, что они позиционируют себя российскими журналистами, незаслуженно присваивая себе статус экспертов-аналитиков. Получив информационный заказ, с азартом выдают свою точку зрения за единственно правильную. Имея под рукой интернет, а перед глазами опубликованные официальные материалы следствия, сводки МВД по факту этого преступления, никто из этих, так называемых экспертов не удосужился поразмыслить над случившимся, сопоставить факты, обратить внимание на совпадения, сверить информацию, раскинуть "аналитическими мозгами".



Что это? Их профнепригодность, непрофессионализм или умышленная подтасовка, выстраивание тенденциозных версий? Настоящие, а не липовые эксперты должны уметь делать правильные выводы из минимума имеющихся сведений. Тем более что сегодня в открытой публикации имеется огромное количество фактов и свидетельств о теракте и его исполнителях, достаточных для этого.



Так, почему названные авторы, не имеющие прямого отношения к Таджикистану, негативно настроены к его светскому общественному строю, но самозабвенно защищают радикальных исламистов, преступников из ТЭО ПИВ? С какой целью встают на сторону, казалось бы, чуждого им по менталитету, взглядам и вероисповеданию Кабири? На чем строится их симпатия к террористам из ТЭО ПИВ? Почему защита интересов преступников, совершивших бесчеловечный акт насилия, стала для них важнее правды, безопасности и стабильности? Для чего они сочувствуют экстремистам, желающим любым путем прийти к власти, построить шариатское государство?



Ведь именно члены ТЭО ПИВ проявляли и проявляют особую нетерпимость, неприязнь, ненависть к представителям других национальностей и религий, к иностранцам. Это они спровоцировали поспешный массовый исход русских и представителей других национальностей из Таджикистана. Эта партия с самого начала своего существования была террористической и экстремистской организацией. Цель террора - агрессивно добиваться намеченных целей, накалять атмосферу, дестабилизировать обстановку путем насилия и устрашения. Именно члены ТЭО ПИВ причастны к целенаправленному убийству десятков россиян из числа военнослужащих, журналистов и мирных жителей. Их жертвами стали люди разных национальностей, проживающие в республике.



13 июля 1993 года боевики ТЭО ПИВ напали на 12-й пограничную заставу Московского погранотряда Группы российских погранвойск в РТ, убив 25 пограничников. В период с 1994 по 1998 гг. доказана причастность членов исламистско-ваххабитской партии к шести фактам убийства российских военнослужащих в городах Душанбе, Чкаловск и Курган-Тюбе. Кроме того, жертвами террористических акций ТЭО ПИВ стали 53 казахстанских военнослужащих, исполнявших служебный долг в Таджикистане. Преступники из ТЭО ПИВ зверски убили российского журналиста Виктора Никулина на его рабочем месте. От их рук погибли лучшие сыны Таджикистана из числа общественных деятелей и интеллигенции: И.Исхаки, М.Гуломов, М.Осими, М.Назаршоев, Н.Хувайдуллаев, другие прогрессивные деятели. Заказчиками этих варварских преступлений являются иранские спецслужбы. Если бы российские эксперты изучили историю религии и знали о том, что таджики в большинстве своем - сунниты, иранцы - шииты, то им стало бы понятно, что заказчик преступлений - спецслужбы ИРИ с легкостью поручали исполнителям из ТЭО ПИВ убивать своих единоверцев. Все жертвы были уничтожены таджиками, прошедшими спецподготовку на территории Ирана. И так же как сегодня, после теракта против иностранных туристов, в 90-е гг. руководство ТЭО ПИВ, ее иранские спонсоры и покровители публично выражали свою лицемерную печаль и соболезнования родным погибших в результате терактов, ими же организованных.



Пишущему сообществу, прикрываемому "экспертами по Центральной Азии", должны быть известны элементарные, тысячи раз опробованные амбреллы (umbrella), прикрытия мировых спецслужб, их хитрость, попытки работать под чужим флагом. Флаг ИГИЛ, как и фальшивые паспорта других стран, которые так удачно печатают в типографиях КСИР, Министерства информации Ирана, распространившиеся по многим странам Ближнего Востока и Афганистана - это обычное, повседневное ремесло охундовских узурпаторов власти у интеллектуального иранского народа. Не остаться же им, экспертам, прикрываться глупостью на всю жизнь, еще с советским багажом, претендуя на роль искателей правды?



Молодые члены ТЭО ПИВ, попавшие на удочку иранских политических сородичей, пройдя диверсионную подготовку в тренировочных лагерях Ирана, продолжают террористические традиции своих предшественников.



Поэтому новый теракт ТЭО ПИВ в Таджикистане, совершенный ею по указанию иранских спецслужб, является симптомом того, что кровавую историю 1990-х пытаются повторить. И обществу нужно быть сплоченным, готовым к тому, чтобы действенно и своевременно пресечь возможную эскалацию террористической агрессии.



Вышеизложенное должно стать информацией к размышлению для российских экспертов, поводом - пересмотреть свое ошибочное мнение.



Бахтиер Рахимов,

научный сотрудник

Отдела социологии

АН Республики Таджикистан Источник - ЦентрАзия

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