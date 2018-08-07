Россию погубит неадекватный правящий класс

00:55 09.08.2018 Пенсионная реформа может стать прологом к развалу страны



Андрей Полунин

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Сергей Обухов



7 августа "СП" написала, как лихо закручивается сюжет с референдумом против повышения в России пенсионного возраста. Идею поставить вопрос о реформе на всенародное голосование выдвинула КПРФ. 27 июля ЦИК "завернула" предложение коммунистов, придравшись к формулировке. Вслед за этим инициативные группы по проведению аналогичного референдума, но играющие на стороне власти, стали плодиться как грибы после дождя.



7 августа компартия подала уже скорректированную заявку. А буквально через сутки ЦИК сделала свой "ход конем": одобрила сразу три предложенных для пенсионного референдума вопроса от разных инициативных групп. Одобрение получили предложения группы из Москвы кандидата в мэры столицы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, группы КПРФ из Алтайского края, а также группы, сформированной Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья.



Можно сказать, глава ЦИК Элла Памфилова ловко умыла руки. Она предложила заявителям конкурировать между собой, но отметила, что они вправе объединиться.



Вот как выглядят одобренные формулировки.



Группа Свиридова: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"



Группа Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"



Группа КПРФ из Алтайского края: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"



Заметим: только формулировка алтайских коммунистов получила единогласную поддержку членов ЦИК. Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что именно такая формулировка наиболее полно отражает суть проблемы. Памфилова отметила, что данный вариант "естественно нравится" комиссии, так как они формулировали его вместе с КПРФ.



Теперь группам предстоит серьезное испытание. Они должны создать подгруппы еще не менее чем в 42 регионах страны. А затем в течение 45 дней собрать не менее 2 миллионов подписей в поддержку своего варианта. При этом на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписей.



Та из групп, которая первой проведет собрания подгрупп в необходимом количестве регионов, соберет подписи и пройдет регистрацию, получит право провести голосование.



Как заверила первый секретарь алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова, нет сомнений в возможности сбора большого количества подписей. Поскольку инициативу о повышении пенсионного возраста не поддерживает большинство россиян. Но в этом-то и заключается проблема. Кремль отлично понимает, как народ проголосует на референдуме. И потому сделает все возможное, чтобы спустить инициативу на тормозах.



Что предпримет власть, чтобы сорвать всенародное голосование? Какие последствия будут у этого шага?



- ЦИК сыграла на стороне Кремля, когда запретила первую формулировку КПРФ, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Якобы формулировка была неверной. А дальше возникли две мифические инициативные группы - одна подмосковная, а вторая, по моим данным, от московской мэрии в лице Свиридова. Словом, мавр - то бишь, ЦИК - сделал свое дело: первую группу "забодал". А теперь наступают игры с формированием региональных подгрупп - кого зарегистрируют, кого нет. Ну и сбор подписей.



"СП": - Референдум, вы считаете, вообще состоится?



- У Кремля всегда в запасе туз в рукаве - объявление недостоверными подписей. И здесь уже Элла Памфилова "белой и пушистой" не останется. Ее руками, я считаю, задушат этот референдум - именно на этапе проверки подписей.



"СП": - Представим, что референдум не состоялся. Насколько это поднимет градус протестных настроений в стране?



- Приведу данные нашего Центра исследований политической культуры России. 1?2 августа мы провели общенациональный опрос. Оказалось, сейчас рейтинг "Единой России" составляет всего 25%. 13% граждан, ранее голосовавших за единороссов, говорят, что будут искать для себя другую партию.



Я считаю, партия власти стала токсичной - как в свое время "Наш дом - Россия" Виктора Черномырдина. Думаю, дальше партию власти ждет много интересного.



"СП": - Кремлю придется ее переформатировать?



- Да, причем делать это срочно, на бегу. Но здесь нужно смотреть в корень. Пошатнулся стержень всей конструкции - рейтинг Владимира Путина. По данным нашего опроса, 58% голосовавших за Путина отвергают пенсионную реформу.



Между тем, вся наша политическая система висит на одном крючке - на рейтинге президента. Все остальные институты в обществе - производная от этого рейтинга. Замечу, сейчас рейтинг премьера Дмитрия Медведева, и Кабмина в целом - просто ниже плинтуса.



Я даже не знаю, как власть будет из этой ситуации выкручиваться. Может быть, разрешит даже провести референдум. При плохом стечении обстоятельств им потребуется куда-то выпускать пар.



"СП": - До какой отметки должен упасть рейтинг Путина, чтобы запахло полноценным политическим кризисом?



- Думаю, 30?40% - это уже полная нестабильность системы.



"СП": - Почему уже сейчас народ не выходит массово на улицы? Хотя с пенсионной реформой все ясно - законопроект прошел первое чтение?



- Если народ массово выйдет на улицы, я считаю, всем будет плохо. У нас народ выйдет, когда его совсем припечет.



В России уже - что бы власти ни говорили! - высок градус не просто протеста, а озлобления. Вот что страшно. Если в таком состоянии люди выйдут на улицу, никакая Росгвардия власти не поможет.



"СП": - Если посмотреть на прошедшие 25 лет, с чем можно сравнить то, что назревает сейчас?



- Пока ни с чем. В какой-то степени происходящее - это 2005 год. Но в 2005-м выступления были более массовыми и озлобленными.



"СП": - Вы считаете, если власть поднимет пенсионный возраст, перекрытий федеральных трасс, как в январе 2005-го, после монетизации льгот, не будет?



- Не будет. Но загвоздка в том, что сегодня проблема более комплексная. Перед властью в России, я считаю, замаячила перспектива "идеального шторма".



США нащупали эффективное направление в санкциях - персональные санкции, как против Вексельберга и Дерипаски. И сейчас Штаты будут давить и душить российскую элиту. Они будут ее раскачивать, настраивать против Путина. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что из-за санкций у российской элиты сокращается "кормовая база". Все это оказывает на элиту дестабилизирующее воздействие.



Власть, кроме того, развращает. В отсутствии обратной связи это приводит к непоправимым ошибкам. Собственно, сейчас череда таких ошибок наступила. В таких условиях рейтинг Путина в 78% никого не спасает. За сохранение СССР, напомню, на референдуме тоже проголосовали почти 78%. Но это не помешало элитам продать страну.



Я боюсь, мы возвращается даже не в 1990-й год, а в конец 1980-х.



"СП": - То есть, мы снова можем стать свидетелями масштабного экономического кризиса, распада страны?



- Да. Я считаю, ситуация действительно грозит дальнейшим обрушением и распадом России. Дальше, не исключаю, элиты начнут искать выход в регионализации. В каких-нибудь "уральских республиках".



"СП": - Есть какой-то позитивный выход из ситуации?



- Национализация элит и смена курса - другого выхода нет. Никто другого рецепта здесь и не скажет.



И надо понимать: как и 25 лет назад, проблема сегодня не в народе. Дело в правящем классе - он опять неадекватен. Именно поэтому мы снова - на пороге большого перелома. Источник - СвободнаяПресса

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