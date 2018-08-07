Вышел в свет путеводитель по Всемирным играм кочевников

00:15 09.08.2018 2GIS выпустил путеводитель по III Всемирным играм кочевников. Об этом сообщает секретариат ВИК в среду.



Как отмечается, специально для удобства тех, кто посетит III Всемирные игры кочевников, 2GIS выпустил путеводитель.



В путеводителе собрана основная информация, которая поможет людям, интересующимся играми, сориентироваться по площадкам и мероприятиям.



"Мы сделали гид по всем площадкам и состязаниям: от выступлений охотников с беркутами и стрелков с луками, до конных скачек и поединков борцов сумо", - сообщили в секретариате.



Любой человек сможет самостоятельно выстроить маршрут на личном и общественном транспорте к каждой точке проведения мероприятий. Встроенный навигатор подскажет путь даже без интернета. В мобильном приложении путеводитель можно найти в боковом меню, а на сайте он доступен под кнопкой "Игры кочевников". Для удобства туристов в путеводителе указаны кафе и гостиницы в зоне игр, красивые места Иссык-Кульской области и главные достопримечательности Бишкека.



Напомним, III Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября 2018 на берегу Иссык-Куля. В играх примут участие 3000 спортсменов из 80 стран.



Мунара Боромбаева Источник - КирТАГ

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