Таджикские "халифатчики". ТЭО ПИВ продолжает идти по пути террора, - Х.Самиев

00:01 09.08.2018 Руководители и члены ТЭО ПИВ, находящиеся в международном розыске, продолжают свои безуспешные попытки привлечь внимание к исламистской партии и созданию "халифата". Они прячутся от заслуженного уголовного наказания за свои террористические действия, обращаясь к публике виртуально, посредством интернета.



Новым подтверждением причастности ТЭО ПИВ к террористической деятельности является выступление террориста-неуча "Абу Усома Нораки", активного члена ТЭО ПИВ. Он, на протяжении долгого времени используя религиозную безграмотность молодежи, привлекал ее в ряды ТЭО ПИВ. "Абу Усома Нораки" является одним из организаторов и руководителей теракта, совершенного 29 июля с.г. в отношении иностранных туристов на территории Дангаринского района Таджикистана, главным исполнителем которого был Абдусамадов Хусейн, активный член названной партии. О том, что "Абу Усома Нораки", прикрывающийся знаменем ИГИЛ, является членом ТЭО ПИВ свидетельствует тот факт, что он проживает в г.Хош Исламской Республики Иран. А, как известно, ни один член ИГИЛ из числа граждан РТ не сможет там жить, если только он не является членом ТЭО ПИВ. Факты упрямая вещь. И они убедительно свидетельствуют об этом.



И все же, кто он - "Абу Усома Нораки"? Под псевдонимом "Абу Усома Нораки" скрывается Назаров Тоджиддин Мирзорахимович, 1989 года рождения, уроженец и житель кишлака Узбеклангар города Нурек, с неполным средним образованием. Он плохо учился в школе, в связи с чем, был исключен из нее. Основным его занятием стало воровство на базаре, в магазинах и фруктовых садах. Закономерно, что этот парень попал в поле зрение местных мул. Ему не посчастливилось в школе, воровстве, зато "повезло" в религиозном обучении. Назаров Т.М., еще будучи подростком, вместо того, чтобы обучаться уму разуму в местной школе, посещал мечети. В этой связи Назарова Т.М. взял под свое начало руководитель ячейки ТЭО ПИВ г.Нурек Манонов Курбон.



Справка: Манонов Курбон Шералиевич, 1942 года рождения, уроженец Пянджского района, активный член ТЭО ПИВ, участник боевых действий во время гражданской войны в Таджикистане на стороне ОТО. На протяжении долгого времени Манонов К. обучал Назарова Т.М. религиозным догмам, восхищался успехами ученика, в связи с чем, несмотря на молодые годы, назначил его заведующим отделением культуры партийной ячейки г.Нурек, а также включил в футбольную команду "Солмони Форс", где тренировались другие члены ТЭО ПИВ.



В 2014 году, согласно указанию руководства ТЭО ПИВ, Назаров Т.М. в целях привлечения молодежи в ряды данной партии был направлен на территорию Российской Федерации, а после ему было дано указание вступить в ряды ИГИЛ.



Конечно, все эти действия не были инициативой самого Назарова Т.М., а управлялись его пивовским наставником Маноновым Курбоном, который в свою очередь действовал по подсказке высшего руководства ТЭО ПИВ. Его брат Манонов Абдушукур Шералиевич в 2015 году, после провала попытки вооруженного госпереворота в Таджикистане бежал в Латвию. Манонов А. как член ТЭО ПИВ продолжает свою антиконституционную деятельность, принял активное участие в позорной и неудачной конференции ТЭО ПИВ в июле 2018 года в г.Дортмунд. Его брат Манонов Хабибулло Шералиевич, 1978 года рождения, член ТЭО ПИВ принимал активное участие в сентябрьских событиях 2015 года, после чего бежал в Иран, где скрывается в настоящее время. Другой брат Манонова К. - Манонов Искандар Шералиевич, 1987 года рождения, уроженец Дангаринского района, в детстве получил нелегальное религиозное образование и при содействии Манонова Хабибулло в 2006 году был отправлен на учебу в медресе "Джамоат-ул-Мустафо" г.Гургон Исламской Республики Иран. Супругой Манонова Искандара является Гаибова Зайтуна Умаровна, 1987 года рождения, уроженка Фархорского района, которая обучалась в религиозной школе в г.Мешхед ИРИ. Все члены семьи Маноновых состоят в ТЭО ПИВ. В годы гражданской войны они находились в Иране, в 1998 году вернулись в Таджикистан.



Различные послания от имени и под флагом ИГИЛ подобно Назарову Т.М. в целях пропаганды и устрашения названная террористическая организация уже не использует. Это ТЭО ПИВ размахивает чужим знаменем, черным флагом ИГИЛ, прикрывая им свое очередное преступление.



Если кто-то настроен реалистично и у него есть желание взглянуть истине в глаза, биография, идеологическая ориентация, этапы формирования Назарова Тоджиддина как бойца ИГИЛ - члена ПИВ должны служить поводом для размышления.



Использование бренда ИГИЛ в качестве инструмента, завесы, прикрытия для своих целей, сокрытия следов деятельности ТЭО ПИВ, совершившей жестокий теракт в отношении иностранных граждан, которую ИРИ поддерживает идеологически, морально и материально, является нормой деятельности, методом многих спецслужб планеты. Как видно, в этом плане покровители ТЭО ПИВ - не исключению. Какая разница, какого цвета кошка? Лишь бы она действовала по назначению.



Так было и в 1990-е годы в Таджикистане, когда ТЭО ПИВ на основе плана своих зарубежных спонсоров начала вооруженную фазу гражданской войны. Первыми ее преступлениями были взятие в заложники, убийства, расчленение человеческих тел.



На пути пыток и издевательств над людьми именно они предвосхитили ИГИЛ на более, чем два десятилетия.



Изобретением пивовцев была "бочка-тюрьма" и "бочка-пытка". Бросив невинных людей в такие бочки, члены ТЭО ПИВ приказывали снаружи железными предметами бить по ним. От ужасного и громкого звука у человека в бочке лопались ушные перепонки. Человека доводили до состояния невменяемости, или же сердце у него останавливалось от сильной психологической нагрузки. Эти страшнейшие способы наказания, пыток и казней, изобретенные ТЭО ПИВ, были применены к тысячам граждан.



В любом государстве никогда не простят такие немыслимые преступления какой-либо террористической организации. Взять ту же Европу. Прошло 80 лет, но и сегодня не простили преступления, совершенные фашистами, и не простят в будущем. Указанные преступления ТЭО ПИВ ничем не уступают фашизму. Если фашисты убивали людей в газокамерах, то ТЭО ПИВ делала то же самое в железных бочках. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ТЭО ПИВ с начала 90-х гг. является изобретателем, "преподавателем" зверских бесчинств над человечеством, а ИГИЛ старательным "учеником-последователем". ТЭО ПИВ с самого начала своего существования была террористической и экстремистской организацией. Ее жертвами стали люди разных национальностей, проживающие в республике. И это - лишь несколько фактов, подтверждающих причастность ТЭО ПИВ к бесчеловечным преступлениям. Какие еще необходимы доказательства?



Поэтому новый теракт ТЭО ПИВ в Таджикистане, совершенный ею в отношении иностранцев, является симптомом того, что кровавую историю 1990-х пытаются повторить.



Публичное обращение таких неучей, членов ТЭО ПИВ, как Назаров Т.М и ему подобных, это - дело методическое, вполне ожидаемое.



Спросите любого жителя Таджикистана, родственников жертв гражданской войны в РТ. Пусть они расскажут вам подробности попытки создания исламского государства в РТ под флагом ТЭО ПИВ. Тогда вам станет известно, имеется ли разница между ТЭО ПИВ и ИГИЛ.



Указанное документальное подтверждение становления, перевоплощения в одночасье члена ТЭО ПИВ Назарова Тоджиддина в члена ИГИЛ - это простая, обычная закономерность. Если выяснять их общую цель, у обеих организаций это - создание Исламского государства. Как они пытались создать его в Сирии. Их идеологии идентичны. Изучите опыт гражданской войны в Таджикистане и узнаете их методы действия. Незначительная часть из них уже упомянута. Делайте выводы, ищите где есть сходство и различия. Не забывайте и об их покровителях. И о западных. И о восточных. И все становится ясно.



Самиев Холмахмад

кандидат исторических наук, доцент Таджикского национального университета Источник - ЦентрАзия

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