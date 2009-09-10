Секретарем Совбеза Казахстана назначен доктор истории Марат Шайхутдинов

21:47 08.08.2018 Назначен врио помощника Президента – секретаря Совета Безопасности

Им стал Шайхутдинов Марат.



Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан на Шайхутдинова Марата Ерсаиновича – первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.



Ранее он занимал должность первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Карагандинский государственный университет (1982)



Научные звания, степени, деятельность:



· Доктор исторических наук, профессор



Трудовой стаж:



· Инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана, г. Караганды (1984-1986);



· Инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана (1986-1990);



· Младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан (1990-1994);



· Президент АПК "Сары-Арка", г. Акмола (1994-1997);



· Президент ЗАО "Мирас", г. Астана (1998-2000);



· Директор Казахстанско-Российского университета (2000-2005);



· Главный инспектор Секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан (2005-2006);



· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007);



· Директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2007-2009);



· Председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел (МИД) РК (2009-09.2009);



· Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (10.09.2009-30.06.2015);



· Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (с 30.06.2015)



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