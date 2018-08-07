В исмаилитском "Университете ЦентрАзии" (Бишкек) назначен ректором пакистанский профессор Накви

19:50 08.08.2018 В университете Центральной Азии впервые назначен ректор. Им стал - С. Сохаил Х. Накви



В университете Центральной Азии (УЦА) назначили первого в истории вуза ректора. Как сообщает пресс-служба учреждения, им стал профессор С. Сохаил Х. Накви.



В ближайшее время ректор планирует посетить все три государства-учредителя (Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан), чтобы более подробно ознакомиться с программами университета и его деятельностью.



В вузе сообщили, что до прихода в УЦА профессор Накви в течение пяти лет занимал должность вице-канцлера Лахорского университета методов управления (LUMS). Под его руководством LUMS открыл две новые школы, приступил к строительству нескольких кампусов, а также запустил другие проекты, включая создание Центра предпринимательства. Помимо этого, исследования, проводимые LUMS, получили признание в мировых научных кругах, благодаря чему этот университет поднялся со 190-й (в 2013 году) на 103-ю (в 2018 году) строчку в Азиатском университетском рейтинге QS.



В течение восьми лет профессор Накви являлся исполнительным директором Комиссии по высшему образованию при правительстве Пакистана. На этой должности он контролировал большое количество программ, реализация которых обеспечила значительный рост объема исследований, проводимых университетами Пакистана, а благодаря его усилиям количество абитуриентов увеличилось в четыре раза. У Накви большой опыт в сфере преподавания, научно-исследовательской и предпринимательской деятельности, как в США, так и в Пакистане. Его опыт работы также включает в себя оказание консалтинговых услуг в сфере высшего образования по заказу Азиатского банка развития и Всемирного банка. За свои заслуги в области высшего образования Накви был отмечен орденом Palmes Académiques’ (Кавалер ордена), который он получил от правительства Фракции, и орденом Sitar-e-Imtiaz от правительства Пакистана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - bilim.akipress.or

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