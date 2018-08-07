 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.08.2018
19:50  В исмаилитском "Университете ЦентрАзии" (Бишкек) назначен ректором пакистанский профессор Накви
19:34  Дядя, дай копеечку! В Киргизии создадут "Совет при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами"
19:08  Аркадаг накрутил хвосты хякимам за несобранные налоги
19:02  Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов
18:39  Глава ТаджМВД Рахимзода написал пьесу "Дили модар", о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии
16:15  "Турецкий поток" станет вдвое больше
15:54  Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов
15:51  Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша
15:48  На кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка - Шахимарданский и Газновский
14:20  Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:05  Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб
13:54  У Америки - санкционная зависимость. Пора вмешаться, - The Atlantic
13:42  Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования
12:52  Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня
12:50  Как русские хакеры к американским демократкам домогались
12:47  Боевики Идлиба готовы воевать до конца, - Заур Караев
12:46  Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:45  Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:43  Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
08:25  Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:03  Персидские мотивы России. Шиитский пояс не должен стать петлей, - К.Стригунов
08:00  К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников
07:50  Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя Аппарата правительства - министра Киргизии
07:25  Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу
05:51  В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие
00:18  Daily Telegraph: соцсети растят поколение "трехлетних детей"
Вторник, 07.08.2018
20:57  Когда местное население неожиданно становится меньшинством, - Tagesspiegel
20:54  Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро
20:53  Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel
20:47  Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
19:23  В Туркмении появился первый город-миллионник - Асхабад-Полторацк-Ашхабад
18:26  В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
17:33  Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
16:46  В Бишкеке засыхает Ботанический сад
15:44  Экономические санкции против Ирана - все возвращается на круги своя, - В.Катасонов
15:41  Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете
14:50  МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве
14:21  Новым министром обороны Казахстана стал военный переводчик Нурлан Ермекбаев
14:03  Человек, убивший начальника ППС МВД Узбекистана, покончил с собой
13:35  Айнур Абдылдаеву уволили из министров юстиции Киргизии. Просидела в кресле куклой - 4 месяца
13:31  Военкома Кызылординской области Казахстана полковника Даулетбахова посадили на 3 года за "системную коррупцию"
13:13  Гражданин США Касимходжаев назначен 1-м замом Госкомтуризма Узбекистана
13:09  Традиционной осенней смены кабинета министров в Казахстане можно не ждать. Зато.., - Д.Ашимбаев
12:57  Отфутболили. Американцы выкупили акции британского ф/к "Арсенал" у узб-рос-буржуя А.Усманова
12:45  Политика и игра: какими "вирусами" заражают нас чужие программы?
09:09  Бывший глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов пропал из списка сенаторов. Арестован?
08:29  "Содержание имени "татар" претерпело эволюцию со времен Тюркского каганата и до эпохи Золотой Орды", - Р.Хакимов
08:25  Афганские походы РККА 1929-1930 годов и современный Афганистан, - В.Гулевич
07:51  А Казахстан?.. В США разбираются с политтехнологом мутных режимов Полом Манафортом
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Дядя, дай копеечку! В Киргизии создадут "Совет при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами"
19:34 08.08.2018

Жээнбеков намерен создать Совет, который будет вести работу с соотечественниками-инвесторами

Сооронбай Жээнбеков намерен создать Совет при президенте Кыргызской Республики, который на постоянной основе будет вести работу с соотечественниками-инвесторами. Об этом глава государства заявил на форуме "Мекендештер" в г. Чолпон-Ата.

Обращаясь к соотечественникам, Сооронбай Жээнбеков отметил, что они сейчас являются обладателями высоких качеств, которые могут стать предпосылками для развития Кыргызстана.

"У нас есть успешные соотечественники, которые добились многого на своем поприще, и намерены вложить средства в крупные инвестиционные проекты в Кыргызстане, а также привлечь серьезные инвестиции в нашу экономику. Они делятся своим опытом работы в другой стране с тем, чтобы это было опробовано здесь и послужило развитию Кыргызстана. И таким нашим патриотам-современникам необходима единая платформа, объединяющая площадка для решения задач и достижения совместных целей. Считаю целесообразным создание совета, призванного на постоянной основе вести работу с соотечественниками-инвесторами. Этот совет будет создан при президенте страны", - сообщил С. Жээнбеков и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать поддержку соотечественникам.
"За вами стоит ваш народ, ваши интересы будет защищать ваше государство, у вас есть надежный тыл", - подчеркнул президент.

Источник - КирТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533746040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  