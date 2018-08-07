Дядя, дай копеечку! В Киргизии создадут "Совет при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами"

19:34 08.08.2018 Жээнбеков намерен создать Совет, который будет вести работу с соотечественниками-инвесторами



Сооронбай Жээнбеков намерен создать Совет при президенте Кыргызской Республики, который на постоянной основе будет вести работу с соотечественниками-инвесторами. Об этом глава государства заявил на форуме "Мекендештер" в г. Чолпон-Ата.



Обращаясь к соотечественникам, Сооронбай Жээнбеков отметил, что они сейчас являются обладателями высоких качеств, которые могут стать предпосылками для развития Кыргызстана.



"У нас есть успешные соотечественники, которые добились многого на своем поприще, и намерены вложить средства в крупные инвестиционные проекты в Кыргызстане, а также привлечь серьезные инвестиции в нашу экономику. Они делятся своим опытом работы в другой стране с тем, чтобы это было опробовано здесь и послужило развитию Кыргызстана. И таким нашим патриотам-современникам необходима единая платформа, объединяющая площадка для решения задач и достижения совместных целей. Считаю целесообразным создание совета, призванного на постоянной основе вести работу с соотечественниками-инвесторами. Этот совет будет создан при президенте страны", - сообщил С. Жээнбеков и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать поддержку соотечественникам.

"За вами стоит ваш народ, ваши интересы будет защищать ваше государство, у вас есть надежный тыл", - подчеркнул президент. Источник - КирТАГ

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