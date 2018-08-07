Аркадаг накрутил хвосты хякимам за несобранные налоги

19:08 08.08.2018 Президент Туркменистана объявил выговоры хякимам 4 велаятов за несобранные налоги



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник, 6 августа провел видеоселекторное совещание с участием руководителя столичной администрации и хякимов велаятов, сообщает пресс-служба главы государства.



Как сообщает пресс-служба, хякиму Ахалского велаята Амангелдиеву Шохрату Аннагурбановичу, хякиму Дашогузского велаята Байрамгулыеву Маммету Гулдурдыевичу, хякиму Лебапского велаята Атахаллыеву Тангрыгулы Реджепгулыевичу и хякиму Марыйского велаята Аннабердиеву Довранберди Оразбердиевичу объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения заданий по сбору налогов в местные бюджеты.



Президент Туркменистана также поручил главе Балканского велаята "в оперативном порядке принять меры по исправлению недостатков по выполнению поручений по местному бюджету".



В ходе заседания президент также потребовал выполнения поручений по местному бюджету, а также высокой организации хлопкоуборочной кампании, посевной озимой пшеницы, ухода за посевами риса и сахарной свеклы. Источник - ca-news.org

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