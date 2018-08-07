Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов

19:02 08.08.2018 CA-NEWS (UZ) - Председатель Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Соответствующий документ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает Kun.uz.



Раньше Гулямов работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли, исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.



С апреля 2017 года был председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.



О том, кто занял должность главы Госкомконкуренции не уточняется. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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