|Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов
19:02 08.08.2018
CA-NEWS (UZ) - Председатель Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Соответствующий документ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает Kun.uz.
Раньше Гулямов работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли, исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.
С апреля 2017 года был председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
О том, кто занял должность главы Госкомконкуренции не уточняется.