Глава ТаджМВД Рахимзода написал пьесу "Дили модар", о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии

18:39 08.08.2018 Таджикистан, общество 16:48, 08 августа 2018 Просмотров: 657



CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода написал пьесу "Дили модар" (Сердце матери). В основе спектакля история студента Хуршеда, который покинул родных и отправился в Сирию, где присоединился к террористической группировке "Исламское государство", сообщает радио "Озоди".



Постановка открывается отрывком из известной притчи о влюбленном юноше, который по требованию возлюбленной вырывает сердце матери и приносит его в доказательство своей любви к девушке.



Главная героиня не выдерживает страданий и отправляется в Сирию на поиски своего сына. Она находит его, но погибает от его же рук. Хуршед осознает, что натворил, но уже поздно что-то исправить.



Режиссером-постановщиком спектакля стал Курбон Собир, а главную роль, матери, в постановке сыграет артистка Государственного академического драматического театра имени Абулкасима Лохути Марьям Исаева.



"Дили модар" - не первое произведение Рамазона Рахимзода. Он пишет стихи под псевдонимом Нихони, которые не раз удостаивались творческих премий. В прошлом году на стихи Рамазона Рахимзода была создана песня о президенте Эмомали Рахмоне, которую исполнили таджикские поп-звезды.



Весной прошлого года глава МВД Таджикистана потребовал от каждого сотрудника правоохранительных органов раз в месяц посещать театр. Источник - CA-NEWS

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