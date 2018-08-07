 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.08.2018
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19:08  Аркадаг накрутил хвосты хякимам за несобранные налоги
19:02  Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов
18:39  Глава ТаджМВД Рахимзода написал пьесу "Дили модар", о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии
16:15  "Турецкий поток" станет вдвое больше
15:54  Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов
15:51  Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша
15:48  На кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка - Шахимарданский и Газновский
14:20  Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:05  Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб
13:54  У Америки - санкционная зависимость. Пора вмешаться, - The Atlantic
13:42  Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования
12:52  Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня
12:50  Как русские хакеры к американским демократкам домогались
12:47  Боевики Идлиба готовы воевать до конца, - Заур Караев
12:46  Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:45  Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:43  Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
08:25  Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:03  Персидские мотивы России. Шиитский пояс не должен стать петлей, - К.Стригунов
08:00  К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников
07:50  Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя Аппарата правительства - министра Киргизии
07:25  Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу
05:51  В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие
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Вторник, 07.08.2018
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20:54  Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро
20:53  Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel
20:47  Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
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18:26  В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
17:33  Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
16:46  В Бишкеке засыхает Ботанический сад
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15:41  Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете
14:50  МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве
14:21  Новым министром обороны Казахстана стал военный переводчик Нурлан Ермекбаев
14:03  Человек, убивший начальника ППС МВД Узбекистана, покончил с собой
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13:31  Военкома Кызылординской области Казахстана полковника Даулетбахова посадили на 3 года за "системную коррупцию"
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13:09  Традиционной осенней смены кабинета министров в Казахстане можно не ждать. Зато.., - Д.Ашимбаев
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"Турецкий поток" станет вдвое больше
16:15 08.08.2018

Объявлена дата начала эксплуатации второй ветви газопровода
Прокачка газа по дополнительной трубе "Турецкого потока" из России в Европу через территорию Турции начнется в конце 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез в среду, 8 августа. Он указал, что в настоящее время "Газпром" ведет прокладку второй ветви трубопровода по дну Черного моря.

"Примерно 50% уже закончено. "Газпром" заявил нам дату ввода (в эксплуатацию) – 31 декабря 2019 года", - приводит РИА "Новости" слова Денмеза.

Что касается первой ветви, то она уже на финишной прямой. "Работы по строительству морской части первой ветки "Турецкого потока" закончены, их "Газпром" проводил самостоятельно. Они построили 930-километровый участок. Сейчас проводятся работы на суше", - сообщил министр.

Газопровод "Турецкий поток" будет представлять собой две трубы. Поставки 15,75 млрд кубометров газа по одной будут предназначены турецким потребителям, тот же объем по второй – странам Южной Европы. Болгария настаивает, что готова обустроить продолжение российского газопровода от границы с Турцией.

Источник - Утро
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