Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов

15:54 08.08.2018 ПРЕЗИДЕНТ НЕДОУМЕВАЕТ, ПОЧЕМУ В ДЕТДОМАХ И ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ БОЛЬШИНСТВО СОСТАВЛЯЮТ КЫРГЫЗЫ



Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августа выступил с приветственным словом на форуме "Мекендештер" в городе Чолпон-Ата.



В ходе выступления он отметил, что в доме престарелых в Серафимовке большинство подопечных составляют кыргызы.



Также, по его словам, 1 июня он видел, что в детском доме около 80% детей были кыргызами.



"С каких пор стало так?" - вопрошал он.



От РЕДАКЦИИ



С тех пор, как в правительстве, органах управления, правоохранительных органах и везде-везде большинство стали составлять кыргызы. Другие просто поуезжали - кто сумел, - потому что не видят для себя будущего. Именно по это самой причине...

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Президент об этом не знал? Источник - АКИпресс

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