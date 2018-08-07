|Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов
15:54 08.08.2018
ПРЕЗИДЕНТ НЕДОУМЕВАЕТ, ПОЧЕМУ В ДЕТДОМАХ И ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ БОЛЬШИНСТВО СОСТАВЛЯЮТ КЫРГЫЗЫ
Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августа выступил с приветственным словом на форуме "Мекендештер" в городе Чолпон-Ата.
В ходе выступления он отметил, что в доме престарелых в Серафимовке большинство подопечных составляют кыргызы.
Также, по его словам, 1 июня он видел, что в детском доме около 80% детей были кыргызами.
"С каких пор стало так?" - вопрошал он.
От РЕДАКЦИИ
С тех пор, как в правительстве, органах управления, правоохранительных органах и везде-везде большинство стали составлять кыргызы. Другие просто поуезжали - кто сумел, - потому что не видят для себя будущего. Именно по это самой причине...
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Президент об этом не знал?