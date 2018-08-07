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Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша
15:51 08.08.2018

7 августа 2018
Оксана Гут

Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша

Должностные лица аппарата Жогорку Кенеша, председатели профильных и ответственного комитетов, депутаты (V созыва - прим. ред.), которые приняли законопроект о модернизации ТЭЦ Бишкека с нарушениями процедуры, должны понести уголовную ответственность. С таким заявлением адвокат Нурбек Токтакунов обратился к Генеральной прокуратуре КР.

На своей странице в Facebook он опубликовал выдержки из обращения.

В частности, правозащитник, руководствуясь ст. 150, 151, 155, 156 Уголовно-процессуального кодекса КР, просит возбудить по данному факту уголовное дело по признакам предусмотренным ст. 304 УК КР "Злоупотребление должностным положением", ст. 306 УК КР "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики", ст. 316 УК КР "Халатность", и направить уголовное дело для расследования в Государственный комитет национальной безопасности КР.

Токтакунов заявил, что дело по ТЭЦ, это, по сути, дело об отстранении народа от обсуждения решений республиканского значения.

Речь о том, что законопроект "О ратификации Кредитного соглашения – Льготного покупательского кредита между Правительством Кыргызской Республики, в лице Министерства финансов Кыргызской Республики, и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта "Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкек", подписанного 11 сентября 2013 года в городе Бишкек" Жогорку Кенешем был принят одновременно в трех чтениях 11 декабря 2013 года, о чем свидетельствует информация на сайте Жогорку Кенеша и стенограмма планерного заседания от 11.12.2013 г.

Адвокат отмечает, что с таким предложением выступил председатель комитета по международным делам Каныбек Иманалиев.

- Тогда как такого рода законопроекты подлежат рассмотрению только при соблюдении промежутка времени между каждым чтением не менее 10 рабочих дней и не более 30 рабочих дней (п. 9 ст. 55 Регламента), - говорится в заявлении.

При этом, со слов Нурбека Токтакунова, ранее все три профильных комитета "одобрили законопроект, невзирая на отсутствие общественных обсуждений, необходимых экспертиз, технико-экономического обоснования и т.д. на следующий день после регистрации документа".

Адвокат пишет, что при принятии законопроекта профильными и ответственным комитетами выступили:

1. Комитет по бюджету и финансам (на тот момент заместитель председатель комитета, подписавший заключение комитета Курманбек Дыйканбаев);

2. Комитет по международным делам (на тот момент председатель комитета Каныбек Иманалиев);

3. Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию (на тот момент председатель комитета Кожобек Рыспаев).

Кроме прочего, Нурбек Токтакунов подчеркнул, что обязательство власти обсуждать решения республиканского значения с народом предусмотрено ст. 52 Конституции.

URL: https://www./372645

Источник - vb.kg
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