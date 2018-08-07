На кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка - Шахимарданский и Газновский

15:48 08.08.2018 Ташкент сообщил, что на кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка



Правительства Кыргызстана и Узбекистана согласовали еще два участка на границе. В среду официальный Ташкент сообщил, что были согласованы линии на участках рядом с Шахимарданом и Газновым.



Согласно сообщению из сайта Министерства иностранных дел Узбекистана, 1-7 августа в городе Фергане состоялась встреча рабочих групп по согласованию границ. Кыргызская сторона пока не выступила с официальным обращением.



В 2017 году из 1378 километров границы было согласовано 1170 километров. Сообщается, что к концу нынешнего года будут согласованы остальные участки, продолжается работа по делимитации и демаркации границ. Рабочие группы двух стран проводят встречи на территории обеих стран.



Кыргызско-узбекские отношения, охладевшие при экс-президенте Исламе Каримове, были возрождены с приходом Шавката Мирзиеева. Источник - Азаттык уналгысы

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