 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:20 08.08.2018

Милиционер был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией в момент получения у гражданина Таджикистана 19,8 тысячи долларов, предположительно, в качестве взятки.

В Таджикистане заместитель начальника отдела управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана Джурахон Нусратуллозода задержан по подозрению в получении взятки, сообщает агентство ТаджикТА.

"В агентство обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении заместителя начальника ОБНОН МВД Джурахона Нусратуллозода. Гражданин заявил, что Нусратуллозода потребовал с него взятку, пообещав оказать содействие в освобождении его братьев", - передает Sputnik Таджикистан.

Милиционер был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией в момент получения у гражданина 19,8 тысячи долларов, предположительно, взятки. Отмечается, что передача денег происходила в одном из лечебных кабинетов больницы "Истиклол".

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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