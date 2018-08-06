Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб

14:05 08.08.2018 Саидакбархон Акбаров будет заниматься вопросами развития молодежного туризма, внедрения инновационных идей, а также совершенствования образовательных услуг в этой сфере.



ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Студент четвертого курса факультета бизнес-управления Международного Вестминстерского университета в Ташкенте Саидакбархон Акбаров назначен и.о. заместителя председателя Госкомтуризма, сообщает пресс-служба ведомства.



Кандидатуру Акбарова на эту должность выдвинул лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания в Алмазарском районе, на котором молодой человек дал практические предложения по развитию туризма в республике.



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Несмотря на юный возраст, Акбаров имеет опыт предпринимательской деятельности в сфере образования и повышения квалификации: с 2013 года по 2018 год он управлял сетью образовательных центров. Также занимался разработкой программы онлайн образования, с которой участвовал в конкурсе по привлечению инвестиций из фонда Исламского банка развития.

Акбаров входит в состав молодых предпринимателей Союза молодежи. Он принимал участие в международных конференциях ООН в немецком городе Гамбурге.



В Госкомтуризма Акбаров будет заниматься вопросами развития молодежного туризма, внедрения инновационных идей, а также совершенствования образовательных услуг в этой сфере.



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