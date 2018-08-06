Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования

13:42 08.08.2018 Аида ДЖУМАШОВА

В Бишкеке чемпиона Евразии по панкратиону подозревают в попытке изнасилования



В Бишкеке спортсмен пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.



Уточняется, что девушка спрыгнула с третьего этажа, пытаясь сбежать от мужчины. Она получила травму позвоночника. По предварительным данным, подозреваемым является чемпион Евразии по панкратиону Улан Эралиев.



В ГУВД столицы отметили, что от девушки поступило заявление. Сейчас она госпитализирована.



"В заявлении потерпевшая указала, что познакомилась с парнем в кафе, затем он повел ее в гостиницу, где пытался изнасиловать. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в ГУВД. Источник - 24.kg

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