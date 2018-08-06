Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня

12:52 08.08.2018 Уже этой осенью на Украину обрушатся "казни египетские".



Киев, согласно распоряжению МВФ, должен повысить тарифы на газ для населения, однако это грозит Украине дефолтом. Об этом в частности говорит депутат Рады Юрий Павленко.



Повышение цен на газ должно сопровождаться дополнительным субсидированием населения. Однако денег на это нет. Дефицит финансирования "социалки" уже составляет 1,5 миллиардов долларов.



Казалось бы, цены выше, значит, больше денег поступит в бюджет страны за счет налогов. Но эта схема не про Украину. Бенефициары от повышения цен на газ для населения находятся на Западе.



Дальнейшее урезание социалки неизбежно. И без того нищее население обнищает еще сильнее. А выход как всегда один: попросить больше денег у западных кредиторов.



Незалежность на Украине достигла уже той степени, когда председатель Рады напрямую говорит о том, что законотворчество в стране напрямую зависит от "международных партнеров".



Об этом заявил Андрей Парубий, комментируя возможное продление срока действия закона об особом статусе Донбасса. Также Парубий намекнул, что существование государства Украина зависит от сохранения антироссийских санкций. Ну, вы поняли, Украина - это антироссийская санкция Запада.



Тем временем пропагандисты Порошенко остервенело кричат, что все, кто выступают против переизбрания нынешнего украинского президента, работают на Кремль. Дескать, любой президент, кроме Порошенко, сдаст Украину России.



Это уже самый настоящий "ва-банк" со стороны Порошенко. Победа или смерть. В "агенты Кремля", кстати, уже попали боевики ОУН* (организация украинских националистов). Лидер организации Николай Кохановский заявил о готовности силой захватить власть в Киеве.



Нынешней власти поставлен ультиматум со стороны праворадикальных боевиков.



"Или мы меняем власть и забираем свое государство, и строим абсолютно новое государство, или мы вообще потеряем все: и независимость, и вообще такое понятие, как нация, будет уничтожено", - заявил Кохановский. По его словам, именно радикалы будут решать, куда дальше будет двигаться Украина.



"Незалежную" ждет чрезвычайно горячая осень. На этот раз политического и экономического кризиса избежать не получится.



Критическая масса проблем давно превышена, а США и Европа больше не хотят поддерживать хромую майданную власть.



Антон Орловский, специально для "Русской Весны"



*Запрещенная в России экстремистская группировка Источник - Русская весна

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