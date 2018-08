Как русские хакеры к американским демократкам домогались

12:50 08.08.2018 Алексей Иванов



Вы слыхали когда-нибудь про американского политика Табиту Иснер? Вряд ли. Дамочка столь "известна", что даже не удостоилась внимания англоязычной (не говоря уж о прочих языках) "Википедии", содержащей чрезвычайно подробную информацию о штатовских политических деятелях.



А между тем 37-летняя миссис Иснер (бизнес-аналитик, менеджер проектов компании New World Now, экс-специалист по стратегическому планированию ухода за детьми департамента социальных служб штата Миннесота), оказывается, крайне популярна у русских хакеров. Как сообщила Табита, баллотирующаяся в Палату представителей Конгресса США по II избирательному округу штата Алабама, в прошлом месяце в течение двух дней было совершено более 1400 попыток взломать ее предвыборный сайт. Причем атаки осуществлялись "с компьютеров с российскими IP-адресами", но "ни одна попытка взлома не увенчалась успехом". Иснер обратилась в ФБР, которое начало расследование.



Ранее о кибератаках со стороны российских хакеров заявили сенаторы-демократы Джин Шахин и Клэр Маккэскилл, более известные широкой публике.



65-летняя Клэр Коннер Маккэскилл - старая подруга Хиллари Клинтон, когда-то провозгласившая Билла Клинтона "великим лидером". Русские хакеры-спецслужбисты якобы атаковали ее персональный компьютер. Об этом сказано в заявлении Маккэскилл, опубликованном на сайте Сената в конце июля: "Россия продолжает вести кибервойну против нашей демократии. Я продолжу высказывать свое мнение и добиваться, чтобы их привлекли к ответственности. Атака была безуспешной. Но возмутительно то, что в Кремле считают, будто им это сойдет с рук. Меня не запугать. Я это уже говорила и повторюсь опять: Путин - бандит и преступник". Заголовок американского сайта Vox прямо-таки искрился от радости: "Мы имеем первый задокументированный случай российского хакерства на выборах 2018 года".



"Итак, что же это за "первый задокументированный случай"? Оказывается, изощренные "русские хакеры" попались на попытке повлиять на результат голосования в великом штате Миссури, где идет жесточайшая конкуренция за место в сенат США. Демократке Клэр Маккэскилл, представляющей штат в сенате с 2007 года, серьезно противостоит молодой генпрокурор штата Джош Холи, поддерживаемый лично президентом США Дональдом Трампом. Судя по опросам общественного мнения, оба идут "ноздря в ноздрю". Соответственно, чем ближе день выборов (напомним, американцы в этом году идут на избирательные участки 6 ноября), тем ожесточеннее становится конкуренция между ними. И тем больше вливают в их кампании доноры Республиканской и Демократической партий. И вот в разгар этой битвы вездесущие американские журналисты сайта The Daily Beast находят серьезные "доказательства" российского вмешательства. Оказывается, "русские хакеры" еще на старте кампании (то есть в 2017 году) пытались взломать компьютеры сенатора Маккэскилл. Причем сайт сразу же пишет не только о хакерах, но и якобы о стоящем за ними зловещем "ГРУ" - как читатель наверняка помнит, эту уже несуществующую структуру американцы пытаются притянуть за уши к любому, включая воображаемые, хакерскому скандалу. Авторы сенсационного расследования признают, что понятия не имеют, была ли попытка взлома успешной и, самое главное, какую же цель преследовали хакеры, если они были. Но в своей статье авторитетно поясняют, что Маккэскилл, оказывается, "в последние годы очень жестко критиковала Россию". Вы не знали? А вот в Кремле, похоже, постоянно отслеживали эту ее критику. Потому, наверное, и пытались взломать представительницу Демпартии в могучем штате. ...Практически все американские, да и европейские СМИ уже убежденно распространяют историю о том, что "русские хакеры" пытались взломать сенатора от Миссури, повторяя выводы The Daily Beast. Но как-то неохотно вдаются в подробности того, что послужило основанием для этих выводов. Оказывается, авторы сенсации узнали, что некие злоумышленники пытались использовать против Маккэскилл фишинг - банальную технологию мошенничества, старую, как интернет (впервые она была применена еще в 1987 году). Уверен, любой активный пользователь Сети периодически получает письма якобы от Google, от своей электронной почты, от каких-то известных и неизвестных сайтов с призывом сменить пароль или нажать на какую-то ссылку. Вот такой e-mail получила в 2017 году и Маккэскилл, которую от имени Microsoft Exchange попросили сменить ее пароль. Вот, собственно, и все. Нет, серьезно. Больше никаких "доказательств" вины "русских хакеров" и тем более ГРУ у авторов сенсации нет", - иронизирует политолог, обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.



Добавим махонький штришок. "Трамп и его друг Путин являются основателями ИГИЛ*", - заявила госпожа Маккэскилл в эфире Fox News Sunday. Медицина здесь бессильна...



Подруги-соратницы Хиллари Клинтон и Клэр Маккэскилл:



71-летняя Синтия Джин Шахин представляет в сенате штат Нью-Гэмпшир, губернатором которого работала в 1997-2003 годах. Последовательная (и донельзя тупая) русофобка. В апреле 2017 года притащила на слушания совместную фотографию российского президента Владимира Путина и главного редактора RT Маргариты Симоньян (находящуюся в совершенно открытом доступе), утверждая, что взяла ее из рассекреченного доклада американской разведки; Шахин назвала фото доказательством того, что "российское правительство использует первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы – Прим.), чтобы навредить нашей стране". Теперь же она объявила, что стала мишенью хакеров. Пожаловалась на попытки взлома электронной почты и якобы имевший место звонок русского пранкера, которого, по словам сенатора, оперативно разоблачили сотрудники ее офиса.



"Мы знаем, что русские вмешиваются! Они вмешиваются в наши выборы в 2018 году в большей степени, чем в 2016 году. Мы знаем, что они взломали партийные офисы в разных местах по всей стране. Мы знаем, что они вмешались. Они пытались взломать нашу электрическую сеть и другую инфраструктуру в этой стране. Так что, это серьезная проблема. Нам нужно понять, что российское правительство намеренно предпринимает усилия, чтобы подорвать нашу демократию. А президент Трамп продолжает отрицать мысль о том, что русские пытаются влиять на наши выборы, отказываясь признать то, что произошло в 2016 году. Это проблема. Это угроза нашей демократии, потому что то, что они (русские - Прим.) делают, подрывает убежденность американцев в том, что наш демократический процесс работает. Они пытаются посеять семена вражды в этой стране, чтобы усугубить существующие разногласия. И нам необходимо, чтобы президент верил тому, что говорят его спецслужбы, а не в то, что ему говорит Владимир Путин!", - взывает маразматичка Шахин.



*Террористическая организация, запрещенная в России. Источник - Завтра

