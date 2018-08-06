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Вторник, 07.08.2018
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Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:46 08.08.2018

Победа над "Исламским государством" в Сирийской пустыне поможет Москве обрести новых союзников

На северо-востоке провинции Эс-Сувейда сирийская армия проводит операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), в руках которых удерживается три десятка заложников-друзов. К проправительственным силам присоединились отряды вооруженной оппозиции, которые приняли предложение России о примирении в соседних провинциях. Переговоры на ту же тему российские военные ведут и в Эс-Сувейде. Для Москвы "силы примирения" могут стать противовесом иранскому присутствию.

Заложники битвы с ИГ

Операция по освобождению от террористов ИГ северо-восточных районов провинции Эс-Сувейда началась в понедельник после провала переговоров об освобождении заложников-друзов. Основные силы террористов сосредоточены в Сирийской пустыне между Пальмирой, Абу-Кемалем на границе с Ираком и американской базой Эт-Танф у иорданской границы. 25 июля боевики ИГ напали на Эс-Сувейду. В результате серии терактов погибли свыше 260 человек. Отступая, террористы захватили в заложники несколько десятков людей. Первоначально местные СМИ сообщали о 60 заложниках, теперь речь идет о группе около 30 человек, состоящей из женщин в возрасте от 18 до 60 лет и детей до 14 лет. До сих пор неизвестна судьба 17 мужчин. Все похищенные принадлежат к друзской общине, которая составляет значительную часть населения провинции.

В обмен на жизнь заложников террористы потребовали от Дамаска прекращения вооруженной операции на северо-востоке провинции Эс-Сувейда и безопасного прохода в Сирийскую пустыню, а также освобождения боевиков ИГ, захваченных сирийской армией во время боев в соседней провинции Деръа. По данным арабских СМИ, Дамаск отказался от переговоров. В воскресенье террористы убили первого заложника - 19-летнего студента.

Друзская община пребывала в растерянности. Одни требовали немедленно начать операцию против террористов, другие, опасаясь за жизнь заложников, настаивали на продолжении переговоров. По данным арабской газеты "Аль-Хаят", российские военные обсуждали с друзами их участие в операции против ИГ, и под давлением одного из лидеров общины шейха Хамуда аль-Ханави предложение об участии друзов в операции было принято при условии, что после ее завершения "силы режима" покинут регион и там будут размещены российские военные.

По данным "Ъ", полученным из разных источников в Эс-Сувейде, российские военные несколько раз за последнее время вели переговоры с лидерами друзской общины. Последний визит состоялся в минувший четверг. Группа российских военных во главе с офицером (один источник утверждает, что это был полковник, а другой - генерал) посетила дом одного из лидеров друзской общины Эс-Сувейды шейха Юсефа Джарбуа. Информацию о визите подтвердил "Ъ" и сам шейх Джарбуа. Однако, по его словам, речь об участии друзов в военной операции в ходе этой встречи не шла. "Русские неоднократно приезжали в Эс-Сувейду для обсуждения координации по разным вопросам. В этот раз шла речь о судьбе пленного террориста ИГ, которого русские хотели забрать у нас, чтобы, возможно, использовать для обмена на заложников",- сказал он "Ъ".

По словам российских военных источников "Ъ", специалисты Центра примирения враждующих сторон к каким-либо переговорам с боевиками, удерживающими представителей друзских общин, не приступали, "эта история пока решается в двустороннем формате". Вместе с тем, по информации "Ъ", судьба захваченных в плен боевиков ИГ интересует командование группировки российских войск в Сирии с точки зрения получения от них информации о расположении опорных пунктов исламистов и планах по их передвижению. Эти сведения используются военными (в том числе бойцами сил специальных операций) для последующей ликвидации террористов, говорит один из собеседников "Ъ".

В противовес Ирану

Журналисты местной информационной сети "Эс-Сувейда 24" настаивали в беседе с "Ъ", что у российских военных была информация, что пленный террорист удерживается в городе отрядами проправительственных сил "Национальной обороны". При этом руководство отряда утверждало, что пленник давно передан в Дамаск. По данным местных СМИ, отряды "Национальной обороны" находятся под растущим влиянием ливанского шиитского движения "Хезболла", которое снабжает их деньгами и вооружением, а также оказывает военную поддержку в ходе операций в сельских районах на востоке провинции Эс-Сувейда. В частности, проиранские силы находятся в районе аэропортов Халхала и Тала.

Роль "Хезболлы" на юго-востоке Сирии резко возросла, после того как проиранские силы по просьбе России отошли на 85 км от сирийско-израильской границы. Москва настояла на этом, чтобы получить согласие США и Израиля на операцию по возвращению под контроль Дамаска территории на юго-западе Сирии. "Иранские силы действительно были отведены из этого района, для того чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще и чаще прибегать к силовым методам нанесения каких-то ударов по отдельным объектам иранцев, которые находились в этом районе",- сообщил 31 июля в интервью российским информагентствам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "При нашем содействии проиранские силы были отведены из этого района на 85 км, эта договоренность сохраняется",- добавил он. 85-километровая зона как раз заканчивается в районе восточных пригородов города Эс-Сувейда. Правда, по имеющейся у "Ъ" информации из источников в сирийской оппозиции, проиранские силы на самом деле полностью так и не покинули провинции Эль-Кунейтра и Деръа.

Как пояснил "Ъ" командующий одного из объединений сирийской вооруженной оппозиции "Тахрир аль-Ватан" полковник Фатех Хассун, жители на юге Сирии, в том числе в Эс-Сувейде, наблюдают все больше трений между российскими военными и проиранскими силами. "Россия стремится завоевать сердца влиятельных в провинции духовных лидеров, и это явно указывает на борьбу за власть на местах, после того как Иран и его ополченцы проигнорировали требования России выйти из региона и выполнить соглашение между Россией и Израилем",- сказал он. По мнению полковника Хассуна, проиранским силам не нравится тесное общение друзов с российскими военными. "В то время как у Ирана есть лояльные ему силы в провинции ("Национальная оборона" и баасистские ополченцы), Россия маневрировала политически, чтобы расширить свое влияние на земле и устранить влияние Ирана и проиранских сил",- сказал он.

За последние несколько месяцев Россия добилась в рамках процесса примирения присоединения к операциям сирийской армии против ИГ отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра, а также отрядов самообороны, которые раньше не сотрудничали с проправительственными силами. В частности, в операциях в Эс-Сувейде принимают участие как минимум сто бойцов "Свободной сирийской армии" (ССА) из других районов.

Одна из задач российских военных - интеграция разрозненных вооруженных формирований в сирийскую армию, как того требуют 12 принципов сирийского урегулирования, сформулированных спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Эти попытки были начаты Москвой еще в 2015 году, когда прилагались усилия по интеграции проиранских формирований в Четвертый корпус. В конце 2016 года стало известно о создании Пятого корпуса, который, как утверждают арабские СМИ, находится под опекой российских военных. Сейчас в рамках процесса примирения вопрос об интеграции стал еще острее.

Фатех Хассун не исключил, что "силы примирения" могут стать для России инструментом влияния на земле в противовес Ирану, хотя нельзя утверждать, что этот процесс полностью успешен. "Это силы, которые и не с революцией и не с режимом, Иран и Россия пытаются привлечь их на свою сторону, и некоторые идут с русскими, а некоторые присоединяются к Четвертому корпусу сирийской армии, который находится под контролем Ирана",- подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Иван Сафронов

Источник - Коммерсант
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