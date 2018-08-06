 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 07.08.2018
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Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:45 08.08.2018

Падающая лира ждет итога переговоров в США

Рекордное ослабление турецкой лиры заставило участников рынка опасаться возможности введения Турцией экстренных мер по стабилизации курса национальной валюты. Пока Центробанк страны ограничился предоставлением рынку дополнительной ликвидности на $2,2 млрд, а правительство продолжает переговоры с властями США о режиме санкций, грозящих ухудшением доступа турецких поставщиков на американский рынок и ростом для Турции стоимости заимствований. Эксперты указывают на необходимость более активных действий со стороны регулятора - однако до сих пор турецкий Центробанк сдержанно относился к ужесточению монетарной политики.

Турецкая лира потеряла около 8% стоимости за последние две недели, c начала года ее курс ослаб более чем на 30%. В понедельник было зарегистрировано сильнейшее (более чем на 6%) обесценение турецкой валюты к доллару США за десять лет (курс временно превышал отметку в 5,3 лиры за доллар). Дополнительному ослаблению курса способствовало объявление США санкций в связи с продолжающимся домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Предполагается, что сегодня пройдут двусторонние турецко-американские переговоры в Вашингтоне, делегацию Турции из представителей министерств финансов и юстиции возглавит замминистра иностранных дел Седат Онал.

Вашингтон уже запретил въезд в США и заморозил активы главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу - согласно разъяснениям Минфина США, чиновники виновны в "серьезных нарушениях прав человека". Помимо этого, в администрации Дональда Трампа сообщили о готовности пересмотреть условия участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences).

В прошлом году без пошлин было поставлено товаров на $1,7 млрд, что составляет около 17% всего турецкого экспорта в США.

На турецких поставщиков распространяются и введенные ранее Вашингтоном защитные пошлины на импорт стали и алюминия - в ответ Турция повысила тарифы на поставки из США в объеме $1,8 млрд. Отметим, что, по данным российской ФТС, Турция уже вошла в пятерку основных торговых партнеров РФ с ростом оборота по итогам полугодия на 37% (см. мониторинг).

Власти Турции пока не объявили о каких-либо срочных мерах по поддержке курса, а ЦБ страны ограничился расширением доступа к валютной ликвидности - так, 6 августа он продал на внутреннем рынке $2,2 млрд. Последний раз регулятор повышал ставку 7 июня, доведя ее до 17,75%, однако с учетом высокой инфляции (в июле годовой рост составил 15,9%) реальные ставки остаются самыми низкими с декабря прошлого года. Тем временем требуемая доходность по турецким гособлигациям, выпущенным в нацвалюте, на фоне ослабления курса резко выросла и теперь составляет почти 19% (рост в 1,6 раза с начала года), доходность по евробондам также увеличилась - с начала года выросла примерно на 2 процентных пункта и составляет 7,4% (40% турецкого госдолга номинировано в инвалюте). При этом в июне, по данным Institute of International Finance, в Турции был зафиксирован первый с начала года чистый отток капитала (минус $2,3 млрд), а дефицит текущего счета увеличился до 6% ВВП.

Рейтинговые агентства уже весьма негативно оценивают как предполагаемое вмешательство правительства в работу ЦБ, так и введение других ограничительных мер. Так, Standard & Poor`s ухудшило оценку кредитоспособности страны до BB– еще в мае, сославшись на риски роста цен и волатильности обменного курса. При этом в агентстве указали на то, что ЦБ страны испытывает "политическое давление", что препятствует проведению более жесткой монетарной политики, необходимой для сдерживания инфляции в условиях "закредитованной" экономики. Еще одно агентство - Fitch - в середине июля также понизило рейтинг Турции (с BB+ до BB с негативным прогнозом), указав и на возможное ухудшение ситуации в банковском секторе из-за ужесточения условий финансирования.

ЦБ страны придется вновь повысить ставки, чтобы притормозить ослабление курса, ранее подобные спады вынуждали регулятора агрессивно ужесточать монетарную политику, отмечают в Capital Economics. В центре прогнозировали увеличение ставки на 2 процентных пункта в течение ближайших месяцев, однако теперь ожидают, что это может произойти в течение нескольких дней.

Татьяна Едовина

Источник - Коммерсант
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