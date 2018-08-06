 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.08.2018
14:20  Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:05  Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб
13:54  У Америки - санкционная зависимость. Пора вмешаться, - The Atlantic
13:42  Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования
12:52  Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня
12:50  Как русские хакеры к американским демократкам домогались
12:47  Боевики Идлиба готовы воевать до конца, - Заур Караев
12:46  Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:45  Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:43  Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
08:25  Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:03  Персидские мотивы России. Шиитский пояс не должен стать петлей, - К.Стригунов
08:00  К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников
07:50  Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя Аппарата правительства - министра Киргизии
07:25  Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу
05:51  В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие
00:18  Daily Telegraph: соцсети растят поколение "трехлетних детей"
Вторник, 07.08.2018
20:57  Когда местное население неожиданно становится меньшинством, - Tagesspiegel
20:54  Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро
20:53  Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel
20:47  Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
19:23  В Туркмении появился первый город-миллионник - Асхабад-Полторацк-Ашхабад
18:26  В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
17:33  Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
16:46  В Бишкеке засыхает Ботанический сад
15:44  Экономические санкции против Ирана - все возвращается на круги своя, - В.Катасонов
15:41  Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете
14:50  МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве
14:21  Новым министром обороны Казахстана стал военный переводчик Нурлан Ермекбаев
14:03  Человек, убивший начальника ППС МВД Узбекистана, покончил с собой
13:35  Айнур Абдылдаеву уволили из министров юстиции Киргизии. Просидела в кресле куклой - 4 месяца
13:31  Военкома Кызылординской области Казахстана полковника Даулетбахова посадили на 3 года за "системную коррупцию"
13:13  Гражданин США Касимходжаев назначен 1-м замом Госкомтуризма Узбекистана
13:09  Традиционной осенней смены кабинета министров в Казахстане можно не ждать. Зато.., - Д.Ашимбаев
12:57  Отфутболили. Американцы выкупили акции британского ф/к "Арсенал" у узб-рос-буржуя А.Усманова
12:45  Политика и игра: какими "вирусами" заражают нас чужие программы?
09:09  Бывший глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов пропал из списка сенаторов. Арестован?
08:29  "Содержание имени "татар" претерпело эволюцию со времен Тюркского каганата и до эпохи Золотой Орды", - Р.Хакимов
08:25  Афганские походы РККА 1929-1930 годов и современный Афганистан, - В.Гулевич
07:51  А Казахстан?.. В США разбираются с политтехнологом мутных режимов Полом Манафортом
07:46  Левые против неолибералов. Сара Вагенкнехт основала в Германии новое полит-движение Aufstehen ("Подъем")
07:41  Авария на Токтогульской ГЭС. В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?
07:38  К чему приведет возврат санкций против Ирана? - ВВС
07:31  США перешли от слов к санкциям. Вашингтон ввел в отношении Ирана первый пакет мер, - "Къ"
07:16  Трехкратный призер Олимпиад велосипедистка Ольга Забелинская меняет российское гражданство на узбекистанское
07:04  Китай взял курс на войну с США. Стратегические амбиции Пекина приобрели глобальный характер, - "НГ"
07:01  Тегеран подготовил "План С" в случае военного противостояния с Вашингтоном, - Ф.Селимова
00:25  Монголия как морская держава
Понедельник, 06.08.2018
20:40  БРИКС указала Эрдогану на дверь. Из-за НАТО
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
12:43 08.08.2018

Всеволод Бойко
Би-би-си

Мог ли французский мыслитель Жан-Жак Руссо тайно посетить Россию и встретиться с Екатериной Великой? Об этом якобы свидетельствует рукопись, обнаруженная этим летом в Гатчине - где находилось имение фаворита Екатерины, графа Григория Орлова.

Русская служба Би-би-си разбиралась, может ли это быть правдой.

Откуда взялась рукопись?

23 июля краеведу-любителю, руководителю проекта о Гатчине "Гатчина FM" Алексею Беляеву предложили купить старинную рукопись на французском языке. Как рассказал Би-би-си сам Беляев, ему написал коллекционер по имени Сергей, с которым он раньше сотрудничал. Сергей предложил ему купить за 500 евро (примерно 37000 рублей) старинный манускрипт.

Продавец утверждал, что документ принесли на продажу вместе с антикварными предметами, не представляющими особой ценности, родственники некоего пожилого мужчины, который жил в старом районе Гатчины, Егерской слободе.

Беляев заинтересовался и попросил прислать ему фото рукописи. Оказалось, что она состоит из девяти небольших, не скрепленных между собой пожелтевших страниц, исписанных пером по-французски с обеих сторон. Тогда краевед решил купить рукопись, но не успел - его опередил другой покупатель.

После этого Беляев опубликовал полученные снимки у себя в "Фейсбуке", чтобы найти помощников по переводу и установить происхождение документа. Параллельно краевед попросил продавца передать покупателю рукописи, чтобы тот "сделал ее экспертизу и показал ученым".

Но, по словам Беляева, сначала новый владелец перестал отвечать продавцу, а потом перестал выходить на связь и сам продавец. Как предполагает Беляев, им могло не понравиться, что он предал историю огласке.

О чем говорится в манускрипте?

Тем не менее Беляев нашел переводчика для документа и опубликовал полный русский перевод рукописи. Текст был написан от имени знаменитого французского мыслителя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо.

Автор (или лирический герой) описывает свою тайную поездку в Гатчину в гости к графу Григорию Орлову. Он рассказывает, как обсуждал свои взгляды не только с графом, но и с императрицей Екатериной II, которая предстала перед ним в гвардейском мундире.

Принято считать, что Орлов действительно приглашал Руссо в Гатчину, но философ ответил отказом. Но если допустить, что найденный Беляевым текст принадлежит перу французского мыслителя, получается, что тот все-таки посетил страну, не предавая этот визит широкой огласке, и, более того, описал свои впечатления от личного общения с Екатериной II.

Рукопись правда написал Руссо?

Беляев попросил оценить документ своих друзей краеведов. Но к единому мнению они не пришли. Одни верили, что рукопись - подлинный автограф Руссо, другие склонялись к версии, что текст написан позднее. Такого же мнения придерживается и Беляев.

Его сторонники упирают на то, что используемая грамматика не свойственна французскому языку XVIII века, и, скорее всего, это "более поздний художественный текст", в котором главным героем является Жан-Жак Руссо.

При этом Беляев сомневается, что наткнулся на подделку. Краевед считает, что себестоимость создания фальшивой рукописи такого качества сейчас, в 2018-м году, была бы больше 500 евро, которые запросил за нее продавец.

Известная переводчица и литературовед Вера Мильчина в беседе с Би-би-си также выразила сомнения в подлинности рукописи. "Все крайне фальшиво, явление Екатерины списано с должными поправками из "Капитанской дочки", и сам Руссо (реальный) относился к России гораздо более жестко, чем "образ автора" в этом тексте", - отметила она.

В рукописи есть отзыв Екатерины об "Эмиле" Руссо, который взят "дословно из ее же письма ... опубликованного в 1874 году", написала в группе "Русский XVIII век" на "Фейсбуке" заведующая библиотекой Вольтера РНБ Наталия Сперанская.

Заведующая библиотекой Вольтера РНБ Наталия Сперанская считает, что найденный текст - это перевод с русского на французский на уровне "гимназического упражнения"

Мильчина подчеркнула также, что в повествовании без оговорок приводится русская присказка "Я не я, и лошадь не моя", - а во французском аналогичной присказки, насколько известно переводчице, нет.

Отметив еще несколько подобных странностей, Мильчина заключила: "У меня вообще возникло подозрение, что текст сначала был сочинен по-русски, а потом переведен - довольно хорошо, ничего не могу сказать, - на французский".

Доктор исторических наук, специалист по связям французских просветителей с Россией Сергей Карп подчеркнул, что переписка 1767 года, в которой Орлов приглашал Руссо в Россию, а тот ответил отказом, была опубликована уже спустя двадцать лет после того, как состоялась.

"Никакими сведениями, никакими откликами современников о пребывании Руссо в России мы не располагаем", - сказал он Би-би-си.

И Карп, и Мильчина отметили, что почерк в рукописи действительно напоминает почерк Руссо. При этом оба оговорились, что для окончательных выводов требуется изучение рукописи узкопрофильными исследователями.

Но Карп все же предположил, что "речь может идти и о подделке в духе известного А. И. Сулакадзева". Александр Сулакадзев - коллекционер конца XVIII - начала XIX века, автор многочисленных поддельных рукописей. Правда Сулакадзев подделывал в основном не документы недавнего прошлого, а различные письменные источники, связанные с Древней Русью.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533721380
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  