 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.08.2018
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
08:25  Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:03  Персидские мотивы России. Шиитский пояс не должен стать петлей, - К.Стригунов
08:00  К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников
07:50  Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя Аппарата правительства - министра Киргизии
07:25  Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу
05:51  В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие
00:18  Daily Telegraph: соцсети растят поколение "трехлетних детей"
Вторник, 07.08.2018
20:57  Когда местное население неожиданно становится меньшинством, - Tagesspiegel
20:54  Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро
20:53  Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel
20:47  Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
19:23  В Туркмении появился первый город-миллионник - Асхабад-Полторацк-Ашхабад
18:26  В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
17:33  Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
16:46  В Бишкеке засыхает Ботанический сад
15:44  Экономические санкции против Ирана - все возвращается на круги своя, - В.Катасонов
15:41  Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете
14:50  МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве
14:21  Новым министром обороны Казахстана стал военный переводчик Нурлан Ермекбаев
14:03  Человек, убивший начальника ППС МВД Узбекистана, покончил с собой
13:35  Айнур Абдылдаеву уволили из министров юстиции Киргизии. Просидела в кресле куклой - 4 месяца
13:31  Военкома Кызылординской области Казахстана полковника Даулетбахова посадили на 3 года за "системную коррупцию"
13:13  Гражданин США Касимходжаев назначен 1-м замом Госкомтуризма Узбекистана
13:09  Традиционной осенней смены кабинета министров в Казахстане можно не ждать. Зато.., - Д.Ашимбаев
12:57  Отфутболили. Американцы выкупили акции британского ф/к "Арсенал" у узб-рос-буржуя А.Усманова
12:45  Политика и игра: какими "вирусами" заражают нас чужие программы?
09:09  Бывший глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов пропал из списка сенаторов. Арестован?
08:29  "Содержание имени "татар" претерпело эволюцию со времен Тюркского каганата и до эпохи Золотой Орды", - Р.Хакимов
08:25  Афганские походы РККА 1929-1930 годов и современный Афганистан, - В.Гулевич
07:51  А Казахстан?.. В США разбираются с политтехнологом мутных режимов Полом Манафортом
07:46  Левые против неолибералов. Сара Вагенкнехт основала в Германии новое полит-движение Aufstehen ("Подъем")
07:41  Авария на Токтогульской ГЭС. В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?
07:38  К чему приведет возврат санкций против Ирана? - ВВС
07:31  США перешли от слов к санкциям. Вашингтон ввел в отношении Ирана первый пакет мер, - "Къ"
07:16  Трехкратный призер Олимпиад велосипедистка Ольга Забелинская меняет российское гражданство на узбекистанское
07:04  Китай взял курс на войну с США. Стратегические амбиции Пекина приобрели глобальный характер, - "НГ"
07:01  Тегеран подготовил "План С" в случае военного противостояния с Вашингтоном, - Ф.Селимова
00:25  Монголия как морская держава
Понедельник, 06.08.2018
20:40  БРИКС указала Эрдогану на дверь. Из-за НАТО
18:30  В афганском Баграме талиб-камикадзе взорвал трех чешских "миротворцев" НАТО
18:07  История повторяется: все идет к отставке Си Цзиньпина? - Акио Яита
17:59  Другое прошлое: какую историю учат в странах бывшего СССР
17:52  От химеры наций к империи народов, - М.Медоваров
17:46  В Казахстане начали на практике переходить на латиницу. К чему это приведет? - Вести.Uz
16:56  Узбекистанская красавица Даша Масальская - "Мисс СНГ Instagram-2018"
16:50  Русский американский остров. Пора возвращать Уналашку в родную гавань
16:23  Скоропостижно скончался депутат Парламента Узбекистана Анвар Байкулов
16:09  Под медные трубы. Казахстанские олигархи двинулись на Россию, - В.Половинко
15:32  Кыргызские кланы: "У совестливой власти нет родни?", - Элеонора Сагындык кызы
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Мэром Бишкека избран архитектор 1 категории Азиз Суракматов
08:25 08.08.2018

08 августа 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Депутаты городского кенеша сегодня, 8 августа, на внеочередной XVII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против - 1.

Для победы Азизу Суракматову надо было набрать 23 голоса.

Он оказался единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру выдвинула 31 июля коалиция большинства БГК. Оппозиционная фракция "Республика - Ата-Журт" и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатуры на пост главы города.

13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города Албеку Ибраимову. "За" проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для его фактической отставки послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали 19 июля по уголовному делу о растрате в ТНК "Дастан".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533705900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  