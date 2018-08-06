К вопросу о стратегии Исламского мира, - А.Школьников

08:00 08.08.2018 Очерк о стратегии исламского мира



Андрей Школьников, 7 августа 18



Последние десятилетия исламский мир довольствуется ролью младшего партнера других сил, позволяя использовать себя в качестве прикрытия и разменной монеты. Но согласится ли он и в будущем оставаться на вторых ролях или попробует добиться победы за мировым столом? Данный текст содержит "стратегию победы" исламского мира, и он отнюдь не является прогнозом

Для христианина понимание ислама изначально затруднено, так как необходим понятийный аппарат, содержащий слитный религиозный, экономический, социальный и культурный смысл. Для большинства терминов просто нет адекватных переводов. Я не являюсь специалистом по исламу и вижу лишь общие процессы самого высокого уровня, исходя из этого и описываю "стратегию победы" для исламского мира.

Стратегические проблемы исламского мира можно свести к следующим:

отсутствие единого религиозного центра, субъекта, способного говорить от большинства исламского мира - ни одна религиозная структура не признается более 20% уммы;

существуют несколько конкурирующих политических центров, которые показаны на рисунке ниже - толщина стрелок отражает степень противоречий, пунктирные стрелки показывают скрытые/ будущие противоречия;

кризис традиционного ислама;

размывание форм национальной идентичности в рамках агрессивной глобализации и радикализации;

большое количество контр- и анти- системных проектов внутри исламского мира.



Политические центры исламского мираПолитические центры исламского мира

Существующие тенденции (наиболее вероятное развитие событий) с большей долей вероятности приведут к следующим изменениям:

падение режима Саудов - беда в том, что практически для всех внешних и внутренних игроков это выгодно;

переход Ирана и Малайзии/ Индонезии в шестой технологический уклад, как элементов его периферии, и как следствие значительное изменение их самоидентификации;

экономическая и управленческая интеграция Пакистана и значительной части Афганистана обратно в Большую Индию;

деградация и распад государственных структур других мусульманских стран;

отыгрыш идей панарабизма;

деградация исламского банкинга;

распад исламских сетевых структур.

Важной проблемой исламского мира является религиозный разлом – наиболее перспективный политический центр – шиитский Иран (менее 20% мусульман шииты). Он не может быть признан существующим суннитским миром, но прямой конфликт персов с арабскими странами или Турцией будет трагичен для последних.

Долгие годы от имени исламского мира выступала Саудовская Аравия, которая была включена в мировую элиту вместе с фининтерном и западными капиталистическими элитами, но время саудитов заканчивается, нужен новый лидер.



Переход лидерства к Турции

Одним из распространенных представлений о перспективах исламского проекта является мнение о высоких шансах на будущий успех Турции, будь то новые Османская империя, Тюркский каганат или Исламский халифат. Я не разделяю этих воззрений, поскольку сложность и масштаб стоящей перед Эрдоганом и/или его приемниками задачи в разы тяжелее, чем задачи, стоящие перед Россией, а ведь в успех последней очень многие просто отказываются верить. Представьте, что красные проиграли Гражданскую войну, от России оторвали все окраины кроме коренных европейских территорий. Дальше несколько десятков лет в стране уничтожалось бы культурное и национальное многообразие, "убеждая" поволжские народы и украинцев, что они на самом деле одичавшие горные и кочевые русские, говорящие на неизвестных языках (так в Турции часто обозначали курдский язык). По прошествии века эта национальная Россия вдруг заявляет, что она планирует возродить прошлое величие. Происходит выдвижение трех конкурирующих принципов интеграции: панславизм, возрождение империи в ее старых границах и мессианство ("Москва – Третий Рим", мы лидеры христианского мира).

Вот и Турция выходит с тремя противоречивыми проектами – пантюркизм, неоосманизм и панисламизм. Вот только все окрестные народы совсем не видят турок в качестве старшего брата, историческая память, неясные перспективы и встроенность национальных элит в другие блоки и структуры создают пропасть между мечтами и реальностью.

Таким образом, стратегия Турции как лидера исламского проекта не имеет долгосрочных перспектив в существующем мире, нужно "Чудо" с большой буквы или резкое изменение правил геополитической игры. Особую пикантность ситуации придает необходимость для Турции играть "all-in", поскольку практически любой ее проигрыш или пассивная позиция приведет к дезорганизации и распаду страны, в качестве примера см. Стратегию патриотических элит США.

Шанс заключается в объединении исламского мира - если на общую победу будут играть остальные центры, ставя под угрозу даже свое существование, то шанс появляется.



Стратегия черного ислама (салафиты)

Данное движение исламского мира практически полностью растратило энергию. Появившееся как ответная реакция на давление глобальных элит, координируемое Саудовской Аравией ваххабитско-салафитское, а по сути сектанско-обновленческое движение, исчерпало смыслы. Возрождение обще мусульманского государства (Халифата) провалилось, а без финансовой и идеологической накачки монархий залива остается лишь стратегия на недопущение реализации планов других игроков.

Основная стратегия – переворачивание игровой доски, расчистка пространства для последующей экспансии и формирования новой обще исламской элиты, ослабление конкурирующих центров внутри уммы. Цена за эту политику будет крайне высокой – гибель большей части арабской элиты, в первую очередь Саудов. Наиболее близкий образ – взрыв, который убивая, расчищает эпицентр, но осколки разносят и всех стоящих рядом.

Данные действия будут проводиться в плотном союзе с фининтерном (см. Стратегия правых глобалистов) – промежуточные цели у них совпадают. Саудовская Аравия традиционно была интегрирована в правящие мировые элиты на правах младших партнеров. Планировщики исламского мира должны быть готовы на очень(!!!) большие жертвы.

Шаг 1. Ближайший хадж объявляется "юбилейным", "историческим", прощанием короля Салмана и т.д. – найти при желании повод для торжеств не сложно. К участию в хадже приглашаются/ отбираются наиболее уважаемые, значимые и важные представители исламской уммы - главы государств, религиозные лидеры и др. В первую очередь речь идет о представителях традиционных направлений ислама.

Шаг 2. Во время тавафа (хождение вокруг Каабы) происходит величайшее преступление в истории человечества со времен убийства Авеля – ракетный обстрел/ падение самолета/ бомбардировка Каабы. Десятки-сотни тысяч жертв, некоторые люди умирают даже на расстоянии в десятки километров от места взрыва от отравления металлом. По горячим следам "выясняется", что ракеты запущены с французского/ российского корабля, общественности предъявляются обломки корпусов, на которых кривой латиницей/ кириллицей справа налево написано про новый крестовый поход и нарисован крест. Подставлять США смысла нет – на их территорию так просто не попадешь, аки по суху, да и накроют в ответ ядерными бомбами раньше времени.

Кто думает, что ваххабиты не пойдут на уничтожение Каабы и зачистку традиционной элиты мировой уммы, то посмотрите на фото Мекки со спутника. Городу более 2 тысяч лет, а в центре нет исторических зданий и сооружений – все снесли, одни небоскребы и так по всему полуострову.

Шаг 3. "Сто дней гнева". Находящиеся в состоянии аффекта миллионы мусульман по всему миру начинают мстить. Картинки десятков тысяч убитых в Мекке требуют отмщения. "Убей по столько-то кафиров, муртадов, рафидитов!" звучит во всех мечетях. Наиболее авторитетные и здравомыслящие погибли во время хаджа, их молодые и неопытные наследники готовы верить всему и ведут за собой умирать ради мести и справедливости.

Толпы молодых и горячих вторгаются в Россию, Европу, сметая все на своем пути, словно саранча. "Удачно" оказавшиеся по дороге военные склады разграбляются. Живущие в других странах мигранты убивают всех вокруг. Количество жертв переходит на миллионы, куда там хуту и тутси….

Израиля больше нет, Турция помогает в эвакуации его населения, единственная из стран региона.



Основные направления экспансииОсновные направления экспансии

Шаг 4. "Воздаяние". В крупнейших столицах мира вспыхивают эпидемии болезней - смертность десятки процентов. Дипломатическая почта не проверялась, … а очень зря.

В крупнейших портах Китая и США ситуация схожа – большое скопление населения только помогает уничтожать центры культуры, науки и экономики. Небольшие партии наркотиков и оружия на кораблях всегда есть, где спрятать, а бактериологическое оружие не занимает много места.

Гибнут все без разбора? Так Аллах знает, кто с какой стороны стоит, все предопределено.

Афганистан принимает семьи арабских лидеров, где-то им же нужно спрятаться на несколько лет.

Шаг 5. Ответный удар России, остатков ЕС, Китая и США будет страшен – авиация и ракеты уничтожат столицы арабских стран.

В подвергнувшихся нашествию странах, где государственная власть устоит, а таких будет не так и много, войска будут убивать любого подозрительного, начнется геноцид некоренного населения, большие территории обезлюдят, многие страны перестанут существовать. Уровень цивилизации значительно снизится, целые индустриальные районы будут уничтожены – тоже совершенно случайно.

От удара возмездия и действий толпы практически все мусульманские народы и государства окажутся на уровне Ливии, без органов власти и признанных элит. Вот тут на сцену и выйдет Турция, как будущий и единый центр исламского мира.

Шаг 6. По итогам расследования выяснится, что за атакой на Мекку стояли … дальше можно указать любую сторону, проигравшую во внутри исламской борьбе, пусть будет Катар или Сауды, реально не важно. Эти сыны Иблиса проклинаются всеми, звучат извинения, осуждения, слова покаяния перед Россией, Европой и т.д. Всем очень "стыдно", но ситуацию не исправить, претензии предъявлять не к кому – это были обычные люди, арабская улица…. Политическая карта Ближнего Востока перекраивается, все очаги исламской цивилизации переходят под протекторат Турции.

Возникает вопрос, зачем такие потери и жертвы? Демография играет за исламский мир, а естественный ход развития цивилизации против, нужно пересдать карты. Размен один на один выгоден, пара поколений полностью закрепит новый баланс и позволит накопить силы для захвата, а жизнь конкретного человека? Не смешите… все во славу Его.

Кстати, с этого момента пути ислама и правых глобалистов расходятся, теперь они противники.

Шансы для остального мира и соседей – элиты не смогут договориться, выдвинуть единого субъекта от исламского мира и начать играть в его интересах. Т.е. не будет зачистки ландшафта от внешних и внутренних противоречий, а сразу передадут временное лидерство Эрдогану, оставив множество ограничений и проблем, фактически обрекая последнего на проигрыш.

Все на что сподобится черный ислам – рост хаоса в Афганистане и Пакистане, атака Средней Азии, гибель Саудовской Аравии и очередная волна беженцев, которая практически вся останется в Турции. Т.е. вместо стратегической помощи все это действие приведет к откровенному вредительству.



Стратегия красного ислама (Турция)

Если политический ландшафт не будет зачищен, то практически все силы и энергию Турция будет вынуждена тратить на внутри исламскую борьбу, во внешнем мире играя роль "болвана" при раскладах. Описывать эти мытарства я не буду, рассмотрим сценарий, что черный ислам сыграл свою игру, как описано выше, тогда действия следующие.

Шаг 1. Все время, пока реализуется стратегия черного ислама, Турция строит жесткую военную диктатуру, призывает одуматься, выступает посредником, проводит расследование и т.д.

Толпы нео варваров пускаются исключительно через курдские районы (вот ни разу не жалко) на Кавказ (Грузия, Армения, юг России… "они сами все вытоптали, мы не виноваты") или по жестко ограниченным коридорам в Европу.

Шаг 2. После зачистки политического ландшафта и гибели практически всех государств, Турция размещает военные гарнизоны в ключевых точках региона, а из местных остатков армии и полиции создает подконтрольные внутренние войска.

Шаг 3. Исламский мир превращается в дикое поле с анклавами цивилизации, где расположены турецкие войска. Территории зачищены от иноверцев, на бытовом уровне жизнь не мусульманам там просто невозможна.

В зону влияния попадает весь арабский мир, Средняя Азия, Кавказ, Балканы (через эти территории прошли волны мстителей, вырезав все пойманное население), часть черной исламской Африки, Пакистан и Афганистан. Шиитские территории переходят под контроль Ирана, у которого свой путь – следующий такт борьбы, в случае проигрыша Турции.

Морской путь из Китая в Европу опять становится безопасным, но только для кораблей под знаменами Пророка.

Шаг 4. Провозглашается единое государственное образование, по принципам каганата/ орды. Жесткая военная вертикаль, внутреннее законодательство определяется в рамках исламских законов и исторических национальных особенностей.

Ключевые смыслы – социальная справедливость, суфизм.

Шаг 5. Индустриализация по лекалам и масштабами Советского Союза, с национальной и региональной спецификой (климат в Аравии для развития промышленности не легче чем на Крайнем Севере)… Каддафи провозглашается авлия (святой), его заветы и наставления становятся знаменем новой внутренней политики.

Это будет четвертый технологический уклад, для пятого и шестого просто не хватит образованных людей и знаний.

Таким образом, исламский мир предложит остальному миру консервативный левый проект с религиозной спецификой, принципами справедливости и новым региональным центром. Попутно ослабляются прочие конкурентные проекты, мир сталкивается с массовым применением бактериологического и возможно ядерного оружия, но на все воля Его, да и виновные вроде как наказаны.

Что делать другим проектам в частности России? Не давать объединиться. Без сноса национальных элит, Эрдоган даже туркоманов не смог взять под защиту, а азербайджанцев убедить в ее пользе, что там говорить про курдов, арабов и тюркские народы. К тому же у красного ислама есть и другие кандидаты на лидерство и совсем не турки - черкесы и другие кавказские народы, а там ведь есть Рамзан…

Программа минимум для Турции – защитить ключевые страны для будущего исламского мира, в первую очередь Иран, Малайзию, Индонезию, от колонизации другими глобальными проектами.



Стратегия лазурного ислама

Здесь речь пойдет о стратегии, что будет проявлена после 2025 года - возрождение "морского", открытого миру исламского проекта, который придет на смену Турции, создав трансиндустриальное исламское общество. Данная стратегия должна реализовываться безотносительно успехов первых двух, так как имеет более продолжительный эффект и долгий горизонт.

Символом стратегии будет Синдбад Мореход.

Для успеха необходимы "народы моря", на эту роль можно найти и поднять на вершину иерархии мусульманские морские народы, а можно интегрировать в себя Новую Ганзу и/или Британию (не обязательна исламизация, будет более открытый контур), с ее элитными, управленческими и научными традициями. Также нужны ученые, инженеры и конструкторы, лингвисты и программисты.

Структура исламского мира будет следующей: интеллектуальное и религиозное (!!!) лидерство будет отдано Ирану, производство размещено в Индонезии и Малайзии, руководство отойдет Британии/ Новой Ганзе. Остальная часть исламского мира так и останется провинцией, демографическим резервом.

Шаг 1. Передача Ирану всех нефтегазоносных территорий Персидского залива. Переезд туда всего интеллектуального и научного цвета исламского мира, привлечение ученых из других стран.

Закладка в Малайзии/ Индонезии судостроения, с перспективой стать крупнейшими верфями, развитие индустрии.

Передача всех спецслужб под контроль Британии. Формирование наднациональных совещательных и согласующих органов власти под контролем Британии.

Обеспечение безопасности сухопутного и морского Шелкового пути в Средней Азии и Индийском океане западнее Индии.

Шаг 2. Образ жизни постепенно становится светским, но без либеральных и демократических излишеств. Ключевые принципы государства и жизни все так же "одобряются" религиозными лидерами, правила и законы более низкого уровня выборными представителями.

Разрешение ограниченных форм ссудного процента для мусульман (в рамках отдельного контура на развитие инноваций с жестким духовным контролем), перестройка правил финансового центра в Лондоне под реалии нового ислама.

Внесение в образование единой "исламо-иудейской" цивилизации, иудаизм рассматривается как секта ислама.

Скрытая зачистка наиболее радикальных муфтиев силами спецслужб и толпы.

Шаг 3. Выстраивание кооперации с США, Россией, Индией в части построение полунезависимой технологической зоны шестого уклада – часть отраслей локализуется (аддитивные технологии, информационная инфраструктура), другие развиваются в рамках кооперации (космос, часть ядерного цикла).

Формирование объединенных вооруженных сил под управлением Ирана.

Интеграция иудеев на высшие посты в общеисламскую иерархию.

Перевод высшего светского образования во всех странах на английский язык (новый образовательный канон), за арабским языком только религиозное образование. Родные языки остаются для бытового общения, культуры и среднего образования.

Создание единой, сквозной системы религиозного образования во всех странах, постепенное внедрение суфизма (старчества), зачистка недовольных.

Шаг 4. Формирование официальных государственных структур конфедеративного типа.

Интеграция немусульманских территорий на принципах культурной и религиозной автономии.

Таким образом, в отличие от двух первых, у стратегии лазурного ислама есть высокие шансы на успех, так как создание субъекта, говорящего от имени исламского мира процесс логичный и естественный. Общность исламский мир должен осознать себя во всем многообразии и стать единым.

Будет ли реализация этой стратегии сценария благом для России – нет. Появление сильного, энергичного и способного развиваться конкурента на южных границах само по себе не очень хорошо. А принимая во внимание нацеленность этого конкурента на часть населения Евразийского проекта, как носителя воинских и инженерных знаний и традиций более чем неприятно.

Какова контр-стратегия? Исламский мир не должен себя осознать и получить единого лидера ни по одной из категорий – религиозная, управленческая, военная, научная и экономическая. Всегда должно быть несколько центров. За Ираном будущее, а поскольку Саудовской Аравии остается не очень много шансов сохраниться (если не случится чуда), Турция имеет все шансы надорваться, то наш фаворит… Египет. Он должен быть достаточно сильным, чтобы не дать раздробить арабский мир и взять его под управленческий контроль Британии, но и не достаточно сильным, чтобы задавить Иран и стать новым центром. Источник - aurora.network

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