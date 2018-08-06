Более 650 спасателей из Кыргызстана и Казахстана пытаются потушить пожар на пастбищах Алмалуу

07:25 08.08.2018 Пожар на джайлоо Алмалуу в Таласской области Кыргызстана перекинулся на границу Казахстана. С кыргызской стороны с огнем борются 500 человек, с казахской – около 150. Также КЧС Казахстана привлек вертолет, сообщает МЧС Кыргызстана.



По последним данным, площадь возгорания со стороны Кыргызстана составляет около тысячи гектаров.



На джайлоо Алмалуу в Манасском районе Таласской области с вечера 5 августа горит сухотравие. Возгорание произошло на кыргызстанском участке "Лагерь", граничащем с Казахстаном.



По данным МЧС, пожар на пастбище начался еще 28 июля. Возгорание удалось потушить 4 августа, но 5 августа огонь вновь охватил пастбище площадью почти в 2 тысячи га.



На борьбу с огнем брошены силы пожарных служб нескольких районов Таласской области. С 1 августа в Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Источник - centralasian.org

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