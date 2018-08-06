В УкрАрмии официально вводится бандеровское воинское приветствие

05:51 08.08.2018 На Украине официально вводится нацистское воинское приветствие



Традиционное воинское приветствие советского образца на Украине заменят на лозунг украинских нацистов "Слава Украине!" - "Героям слава!". Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает eadaily.com.



Впервые официально лозунг прозвучит 24 августа на параде в Киеве по случаю Дня независимости страны. Сегодня на репетиции парада, прошедшей на аэродроме завода "Антонов", Полторак уже кричал "Слава Украине!", а репетиция проходила под марш украинских националистов.



Как сообщается, в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. Полторак отметил, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения Вооруженных сил, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и других силовых подразделений. Впервые в праздничном шествии примет участие парадный расчет девушек-курсантов из Военного института Киевского университета имени Тараса Шевченко. Откроют парад ветераны и участники карательной операции на Донбассе. Также ожидается "участие военнослужащих стран-партнеров".



Впервые лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" приняли в качестве приветствия в Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии весной 1941 года. Источник - 24.kg

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