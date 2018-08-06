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Daily Telegraph: соцсети растят поколение "трехлетних детей"
00:18 08.08.2018

Известный английский ученый в области физиологии мозга Сьюзан Гринфилд предупредила, что социальные сети и видеоигры приводят к формированию поколения детей с умственной и эмоциональной зрелостью трехлетних, сообщает The Daily Telegraph. Она поддержала идею законодательно обязывать социальные сети и производителей игр защищать детей от того вреда, который таит в себе интернет.

Выдающийся английский ученый в области физиологии мозга Сьюзан Гринфилд предупредила, что социальные сети и видеоигры приводят к формированию поколения детей с умственной и эмоциональной зрелостью трехлетнего ребенка, сообщает The Daily Telegraph.

Старший научный сотрудник Оксфордского университета и бывший директор Королевского института Великобритании Гринфилд также сказала, что обеспокоена тем, что дети теряют способность думать самостоятельно, сопереживать и общаться друг с другом.

Ученый утверждает, что социальные сети и видеоигры приучили детей к моментальному удовлетворению потребности в досуге, и им, также как и малышам трех лет, все время необходимо "что-то, что бы их отвлекало, поэтому у них нет собственного внутреннего повествования, внутреннего мыслительного процесса".

Подобное увлечение приведет к тому, что дети вырастут эмоциональными, готовыми идти на неоправданный риск и неспособными долго концентрировать внимание, кроме того, у них будут слаборазвитые социальные навыки и самоидентификация.

Вместе с тем социальные сети формируют у детей заниженную самооценку и склонность к депрессиям и эгоизму, так как на смену личным разговорам приходит онлайн-общение.

Гринфилд утверждает, что дети должны заниматься деятельностью, у которой есть начало и конец, например, читать книги, заниматься спортом или садоводством, где нельзя ускорить процесс выращивания растений.

"Дайте им коробку, а не X-box, чтобы они могли использовать воображение. Если вы посмотрите на ребенка, который читает истории, вы увидите, что это позволяет ему дольше сосредотачивать внимание", - добавила Гринфилд.

Гринфилд выступила в поддержку идеи введения законодательства, которое обязывало бы социальные сети и производителей игр защищать детей от того вреда, который таит в себе интернет.

"Если бы люди знали, как ими манипулируют, они бы восстали против этого. Я хотела бы, чтобы родители были настолько осведомлены о рисках технологий, что они бы запретили детям их использовать, как запрещают курить", - приводит The Daily Telegraph слова Гринфилд.

Источник - ИноТВ
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