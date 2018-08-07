Когда местное население неожиданно становится меньшинством, - Tagesspiegel

20:57 07.08.2018 7 августа 2018 г.

Барбара Джон | Tagesspiegel



В некоторых крупных городах мира жители, имеющие миграционное прошлое, уже составляют большинство. Это внушает коренным жителям страх. Однако он необоснован, уверена колумнист Tagesspiegel Барбара Джон.



"В Германии лишь вопрос времени, когда жители крупных городов, имеющие миграционное прошлое, будут представлять собой уверенное большинство. Например, во Франкфурте-на-Майне еще в 2017 году 51,2% жителей указали, что родились не в Германии или имеют родителей - выходцев из других стран. Следующими кандидатами являются Аугсбург и Штутгарт. Как сообщило недавно Федеральное статистическое ведомство, по Германии в целом каждый четвертый житель имеет миграционное прошлое", - говорится в статье.



"Тенденцию к стремительно растущему числу мигрантов в обществе не повернуть вспять. Это связано с распространением не только определенных страхов, но и надежд", - говорится в статье.



Примеры Амстердама и Роттердама показывают, что страхи местного населения перед тем, что они могут стать не имеющим значимости меньшинством, оказались неоправданными, замечает Барбара Джон. "Новое социальное большинство представляет собой несколько групп с миграционным прошлым, представители которых сильно отличаются друг от друга в плане образования, этноса, религии, культуры и экономических показателей. Эти группы нередко демонстрируют разрозненность - как и в случае с разными группами местного населения", - передает журналистка.



Кроме того, пишет Джон, со временем подтверждается и другое: "для экономического и социального подъема важно теперь не только местное большинство, но и общество в целом".



Источник: Tagesspiegel Источник - инопресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533664620

Новости Казахстана

