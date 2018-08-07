Российско-турецкий поединок в Идлибе, - Der Spiegel

20:53 07.08.2018 7 августа 2018 г.

Доминик Петерс, Максимилиан Попп | Der Spiegel



Десять лет назад Башар аль-Асад и Реджеп Тайип Эрдоган были весьма задушевными приятелями. Сегодня политики являются заклятыми врагами, отмечают журналисты немецкой Der Spiegel Доминик Петерс и Максимилиан Попп. Напряженность между двумя странами обостряется. Причина: после почти семи лет гражданской войны и победоносных битв за Алеппо, Хомс, Восточную Гуту и Даръа в ближайшие месяцы Асад с поддержкой России и Ирана собирается сосредоточиться на Идлибе.



С угрозой "добить террористов в районе Идлиба" выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Кремль имеет в виду не только местных арабских джихадистов, но и исламистских боевиков с Кавказа, которые сосредоточились в Идлибе, - поясняют авторы статьи. - Московские стратеги не заинтересованы в возвращении этих людей на родину. Решение конфликта с ними вдали от России сыграло бы на руку путинской армии".



Эрдоган охотно распространил бы свое влияние в Сирии на Идлиб. Как заявил в разговоре с изданием один турецкий дипломат, турецкое правительство рассматривает зоны деэскалации в Идлибе, о создании которых Анкара договорилась с Россией и Ираном на переговорах по Сирии в Астане, как основу для турецкого протектората в регионе, передают журналисты.



Для Эрдогана наступление Асада в Идлибе было бы кошмаром. "С одной стороны, оно убило бы его геополитические амбиции, так как почти исключено, что Турция, будучи членом НАТО, предоставит свои войска для кровавой обороны Идлиба, - полагают Петерс и Попп. - С другой стороны, наступление может обострить миграционный кризис".



Эрдоган пытается сделать все, чтобы отговорить Москву от атаки на Идлиб. Но и Путин тоже стоит перед дилеммой. С одной стороны, он поддерживает продвижение Асада. С другой стороны, он заинтересован в укреплении отношений с Анкарой - особенно сейчас, когда Эрдоган все больше отдаляется от НАТО.



Ситуация щекотливая и запутанная, ведь в планируемой битве роль могут сыграть и курды, отмечают журналисты.



"Сейчас представляется возможным, что в турецко-российском поединке на сирийской земле курды могут выступить на стороне Асада против исламистских повстанцев в Идлибе. Тогда мечта Анкары о протекторате в Сирии окажется на грани краха", - заключают Петерс и Попп.



Источник: Der Spiegel Источник - ИноПресса

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