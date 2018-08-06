 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ржака по-черному. Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
20:47 07.08.2018

Барак Обама - 44-й президент США - стал лауреатом премии имени Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав человека.

Об этом передает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт этой организации.

Комментируя присуждение ему премии, бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что Бобби Кеннеди был одним из его героев.

"Я впервые пошел на государственную службу, потому что хотел быть частью чего-то большего, чем я сам, и верил, что мое собственное спасение было связано со спасением других", - резюмировал Обама.

Кроме него награду организации также получили руководитель телеканала Discovery Дэвид Заслав, генеральный директор компании по медицинскому страхованию Humana Брюс Бруссард и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Справка "СП"

Барак Хуссейн Обама II родился 4 августа 1961 года в Гонолулу (Гавайи, США). Обама - 44-й президент США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс.

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Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533664020
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