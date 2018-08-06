В Туркмении появился первый город-миллионник - Асхабад-Полторацк-Ашхабад

19:23 07.08.2018 Численность населения Ашхабада превысила один миллион человек, в связи с чем границы города планируется расширить. Об этом 7 августа сообщило издание Turkmenportal.

Об увеличении численности населения и планах по расширению границ президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову доложил глава столичной администрации Шамухаммет Дурдылыев. Президент поддержал идею увеличения территории города и вынес этот вопрос на рассмотрение Меджлиса (парламента). По словам Бердымухамедова, в Ашхабаде стоит создать новый этрап (район).



Сейчас в городе насчитывается шесть этрапов. Два из них, Абаданский и Рухабатский, вошли в состав столицы в 2013 году. Новые этрапы были созданы из земель, ранее относившихся к Ахалскому велаяту (области). Арчабильский этрап в современном виде создали в 2015 году, объединив Чандыбильский и Арчабильский этрапы, а также часть территории Абаданского этрапа.



Точная численность населения Туркмении на данный момент неизвестна. Результаты переписи населения 2012 года не были официально обнародованы. В 2015 году эти результаты попали в распоряжение независимых СМИ. Оказалось, что в Туркмении в 2012 году проживали 4,7 миллиона человек. В официальных источниках цифры нередко завышаются, чиновники заявляют от 6 миллионах населения.



Для сравнения, в 1991 году численность населения Туркменской ССР составляла 3,7 миллиона человек. В Ашхабаде в 1995 году проживали 604,7 тысячи человек, в 2002 году – 743 тысячи человек, в 2005 году – 900 тысяч человек. Источник - Фергана

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