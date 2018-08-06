Британский полит-фрик Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами

17:33 07.08.2018 Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон попал под шквал критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с почтовыми ящиками. Об этом сообщает BBC News.



Подобное сравнение он употребил в своей колонке для газеты The Telegraph, которую написал в связи с запретом ношения бурки на территории Дании.



Джонсон пояснил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, отметив при этом, что подобная одежда "выглядит совершенно нелепо". Он добавил также, что мусульманки в бурках похожи на грабителей банков.



После этого политика обвинили в исламофобии и назвали его британским Дональдом Трампом. Активисты также пообещали обратиться в комиссию по правам человека.



Напомним, Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет. За годы работы на различных постах Джонсон не скупился на язвительные комментарии, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров.



Он не церемонился ни с кем. Сравнивал политику Евросоюза с политикой гитлеровской Германии, китайскую культуру и искусство называл "лишь имитацией западных форм", интерес британской королевы Елизаветы II к странам бывшей империи объяснял любовью к "ликующим толпам размахивающих флагами негритят". Доставалось от него и президенту США Дональду Трампу, которого он называл "потрясающе невежественным типом". Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533652380

Новости Казахстана

