|В Бишкеке засыхает Ботанический сад
16:46 07.08.2018
Ботанический сад из-за разрушенной ирригационной системы продолжает засыхать, решение проблем остается только на словах. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Facebook.
"С мая администрация Ботанического сада обращается за помощью в восстановлении поливной сети во все инстанции: горкенеш, мэрию, правительство, МЧС. При строительстве моста по ул. Каракульской разрушена ирригационная сеть дендрария-заповедника и цветочной лаборатории. Позже очистка русла реки МЧС полностью оставила сад без воды. Рабочие Ботсада соорудили самостоятельно дамбу из подручных материалов. Но это временная мера", - сообщили в организации.
Там рассказали, что обещанный водоотвод и восстановление ирригационной сети не проведены, сад остается без воды.
Сохнет территория Ботанического сада по улице Горького, который является особо охраняемой природной территорией и памятником историко-культурного наследия.
Мария ОРЛОВА