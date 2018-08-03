Экономические санкции против Ирана - все возвращается на круги своя, - В.Катасонов

15:44 07.08.2018 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 03.08.2018



Несмотря на всю риторику европейских политиков, Европа послушно примкнет 4 августа к санкциям США против Ирана



После того как в 2015 году шесть стран подписали соглашение о ядерной программе Ирана (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Российская Федерация), Тегеран недолго ощущал преимущества возвращения к "мирной жизни". В Иран потянулись было компании из Европы, России, Китая. Суммы ожидаемых иностранных инвестиций в иранскую экономику оценивались в сотни миллиардов долларов. Однако эйфория длилась не долго. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из многостороннего соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий, СВДП) и потребовал от Тегерана неприемлемых уступок. Фактически Вашингтон объявил Ирану ультиматум. И хотя никто из участников соглашения не поддержал Вашингтон, администрацию США это не остановило.



Белый дом объявил о введении санкций против Ирана в два этапа. Первый должен начаться 4 августа, второй – 6 ноября 2018 года. Вашингтон предупредил остальных участников соглашения и все международное сообщество, что в американских экономических санкциях должны участвовать все. За уклонение от соучастия в действиях США Вашингтон пригрозил введением вторичных санкций против ослушавшихся.



Несмотря на антиамериканскую риторику европейских политиков, Европа послушно примкнет 4 августа к санкциям США против Ирана. По информации Госдепартамента США, около 50 компаний сообщили к середине лета о намерении покинуть иранский рынок. В основном это финансовые и энергетические компании. До конца августа станет ясно, какие страны действительно готовы продолжать сотрудничество с Ираном и противостоять Вашингтону, а какие пойдут у него на поводу.



Тегерану, конечно, не привыкать: санкции против него начались еще в 1979 году и толком никогда не заканчивались (если не считать короткий период 2016-2017 гг., когда не были полностью сняты все ранее введенные санкции). На фоне надвигающейся торговой войны, инициированной Вашингтоном против Китая, Европы и других стран, Тегерану, может быть, будет легче найти лазейки и дыры в экономической блокаде. Слишком многих за короткий срок Трамп успел настроить против Америки. Кроме того, Тегеран прорабатывает возможности компенсации рисков для иностранных инвесторов. Речь идет о предоставлении таким инвесторам особых льгот при вложении в утвержденные правительством проекты (всего 72 проекта).



Многие предчувствовали, что санкции будут возобновлены. Поэтому из Ирана начался отток капитала, что заметно сказалось на национальной валюте, курс которой начал падать. В начале года официальный курс составлял 35186 риалов за доллар США, а концу июля – уже 44070. В то же время есть курс серого и черного рынков, где риал стоит еще дешевле. В июле курс пересек планку в 100 тысяч риалов, а 30 июля он упал на черном рынке до 112 тысяч риалов. Это ведет к повышению цен на импортируемые товары, ускоряет инфляцию. В стране возникает определенное недовольство, уже происходили манифестации протеста.



Центральный банк Ирана принимает срочные меры по ужесточению контроля над валютными операциями в стране. В апреле был установлен лимит владения наличной иностранной валютой в размере, эквивалентном 10 тысячам евро. "Граждане до конца месяца должны продать любую избыточную сумму или внести ее на банковские счета", – говорится в заявлении ЦБ Ирана. Несоблюдение этого требования "влечет за собой судебное преследование".



Валютный надзор Центробанка выявляет все большее количество махинаций со стороны частных иранских компаний, стремящихся вывести иностранную валюту за рубеж. В июле было арестовано несколько предпринимателей, получивших от правительства лицензии на импорт телефонных аппаратов. Можно предположить, что валюта была перечислена, а импортный товар в страну не поступил. Усилилась скупка золота и других драгоценных металлов на внутреннем черном рынке за иностранную валюту. Ряд торговцев золотом уже арестованы.



Весной парламент Ирана торжественно заявил о полной (100-процентной) дедолларизации национальной экономики. Как выяснилось, заявление было несколько поспешным. Однако ЦБ сообщил, что в международных расчетах доллара США к концу года не останется, его заместит евро. Будут использоваться и другие валюты (российский рубль, китайский юань).



Период 2016-2017 гг. был слишком короток, чтобы добиться полной разморозки всех международных резервов Ирана. Величина их до конца не выяснена, но, согласно экспертным оценкам, по величине резервов в последние два десятилетия Иран входил в первую двадцатку стран мира.



Удивительно, но подробную статистику золотовалютных резервов Ирана можно найти на сайте Федерального резервного банка Сент-Луиса, входящего в Федеральную резервную систему США. Приведу данные по отдельным годам (на начало года; млрд. долл.): 2000 г. – 16,57; 2005 г. – 47,10; 2010 г. – 78,91; 2011 г. – 95,48; 2012 г. – 52,07; 2013 г. – 118,20; 2014 г. – 110,78; 2015 г. – 115,74; 2016 г. - 104,16; 2017 г. – 95,12; 2018 г. – 108,36. Кроме того, источник дает прогноз величины резервов на начало следующего года – 126,97 млрд. долл. Иногда данные о золотовалютных резервах Ирана публикует ЦРУ США; по сведениям американских разведчиков, на конец 2016 года иранские резервы составляли 135,5 млрд. долл. Так или иначе, и денежные власти США, и американские спецслужбы проявляют серьезный интерес к международным резервам Ирана: заморозка резервов – один из главных инструментов в международной политике Вашингтона.



Когда Вашингтон объявил о начале разморозки иранских резервов, некоторые эксперты называли суммы замороженных средств до 100 млрд. долл. Через некоторое время оценки были понижены до 30 млрд. долл. А еще через некоторое время ЦБ Ирана официально заявил, что рассчитывает на полную разморозку, и назвал общую сумму 32 млрд. долл. В некоторой степени заморозке подвергалась и валютная выручка от иранского экспорта, которая зачислялась на счета банков стран-импортеров.



Сколько удалось разморозить иранских резервов за два года "оттепели", никто не знает. Дело в том, что власти США на одну заморозку стали накладывать другую. В Вашингтоне вдруг вспомнили о событиях 11 сентября 2001 года и заявили, что Иран сыграл тогда важную роль в подготовке террористического акта и, соответственно, должен нести материальную ответственность за содеянное. Иначе говоря, покрывать судебные претензии американских граждан, пострадавших от теракта, следует за счет тех иранских резервов, которые были уже заморожены. Федеральный судья Нью-Йорка 2 мая года постановил, что Иран должен выплатить более 6 миллиардов долларов семьям погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Тегеран подал апелляционный иск в Международный суд ООН в Гааге.



Объявленные в мае Трампом санкции имеют отношение к ядерной программе Ирана. Параллельно Вашингтоном могут вводиться санкции по иным причинам и соображениям. Так, в мае в санкционные списки Вашингтона попал глава ЦБ Ирана Валиолла Сеиф. Основанием является то, что руководитель Центробанка имел тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который, по мнению Вашингтона, поддерживает палестинских террористов и ведет диверсионную деятельность против Израиля. Главу иранского ЦБ обвинили в нелегальном переводе денег партии "Хизбалла". Включение в черные списки руководителя Центробанка означает его невозможность пребывания на территории США и предполагает арест принадлежащих ему активов в Америке.



Через два с половиной месяца после этого (25 июля) Кабинет министров Ирана принял решение о смене руководителя Центробанка. Новый 61-летний руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати, ранее руководивший Центральной государственной страховой компанией.



В то же время над Ираном вновь нависла угроза отключения от системы коммуникационного сопровождения международных платежей СВИФТ. Санкция очень неприятная. Примечательно, что в начале года в парламенте Ирана рассматривался вопрос о возможности использования в стране цифровых валют (криптовалют). В апреле было принято решение о полном и категорическом запрете на такое использование, но сейчас вновь вернулись к этому вопросу. Не исключено, что частичная легализация цифровых валют произойдет, но лишь в международных расчетах и в случае повторного отключения Ирана от системы СВИФТ. На уровне межпарламентских связей Иран – Россия уже прошли переговоры о возможности использования криптовалют в качестве средства расчетов по взаимной торговле. Источник - Фонд стратегической культуры

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