Китайская Компартия хочет открыть партком в Нью-Йоркском университете

15:41 07.08.2018 Китай хочет открыть партком в Нью-йоркском университете

Власти КНР требуют создания партийных организаций в филиалах иностранных вузов



Требование создания партийных организаций в открывающихся в Китае филиалах западных университетов будет обязательным. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По мнению экспертов, это свидетельствует о желании китайских коммунистов усилить контроль над всеми областями жизни страны.



Иностранные учебные заведения, желающие открыть филиал или совместное предприятие (СП) в КНР, должны будут дать письменное обязательство способствовать созданию в них партийной организации. Такое требование содержится в закрытой директиве организационного отдела ЦК Коммунистической партии Китая (КПК). Директива действует с прошлого года, но о ее существовании стало известно лишь сейчас. О документе газете Financial Times сообщили два знакомых с ситуацией источника.



В настоящее время в Китае открыты девять СП зарубежных университетов. Все они на 49% контролируются иностранцами, на 51% - местными вузами. Среди них Ноттингемский университет Нинбо, Шанхайский кампус Нью-йоркского университета, Цзяотон-Ливерпульский университет и другие.



По данным FT, директива о создании партийного комитета - своего рода развитие тенденции по усилению роли КПК в негосударственных или полугосударственных структурах. К примеру, еще в прошлом году издание сообщало, что китайские коммунисты требуют от университетских СП включения в состав своего руководства партийного секретаря и предоставления ему места в совете директоров СП.



Ранее стало известно, что как минимум 30 частных китайских компаний с листингом на Гонконгской бирже изменили свои уставы, добавив пункт о направляющей роли Коммунистической партии Китая в их деятельности.



Филипп Ночевка Источник - kommersant.ru

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