МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о супер-мошенничестве

14:50 07.08.2018 В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили задержание трех казахстанок в США по делу о мошенничестве, связанном с продажей раритетных автомобилей, передает Tengrinews.kz.



"Да, мы подтверждаем задержание. Среди них есть три гражданки Казахстана. Двое сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по статье, инкриминируемой им, грозит наказание от 20 до 30 лет", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.



Он отметил, что генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан РК. По его словам, гражданки Казахстана - 1994, 1991 и 1970 годов рождения, уроженки Тараза. "Это крупное мошенничество в США, задержаны 25 лиц. Связано с продажей раритетных автомобилей, сумма ущерба - $4,5 млн", - сообщил Смадияров.



Напомним, одиннадцать человек были арестованы по этому делу 24 июля в Нью-Йорке, несколько - во Флориде и Мичигане. На данный момент разыскиваются еще восемь человек.



Согласно информации нью-йоркской прокуратуры, в преступной группировке состояли граждане России, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины, США и Турции, а также выходцы из Латвии.



Им предъявлены обвинения в том, что они размещали в интернете фиктивные объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533642600

Новости Казахстана

