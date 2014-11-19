Новым министром обороны Казахстана стал военный переводчик Нурлан Ермекбаев

14:21 07.08.2018 Назначен министр обороны РК

Им стал Нурлан Ермекбаев.



Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны РК, передает zakon.kz.



"Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Akorda в Facebook.

Ранее занимал должность помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.



Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Военный Краснознаменный институт МО СССР в г. Москве (1986)



Офицер со знанием китайского и английского языков



· Казахская государственная архитектурно-строительная академия



Инженер-экономист



Трудовой стаж:



· Военный переводчик в Анголе (1984-1985);



· Главный специалист РВА "Казахстан-коммерция" (1991-1992);



· Ведущий специалист корпорации "КРАМДС", начальник отдела корпорации "КРАМДС-отель" (1992-1993);



· Старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995);



· Директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996);



· Советник председателя правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (1996-1997);



· Генеральный директор компании "Юнитэк ЛТД" (1997-1999);



· Глава представительства ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" в г. Пекин (1999-2001);



· Советник посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003);



· Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004);



· Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006);



· Советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007);



· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010);



· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2010-04.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 04.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (с 07.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014);



· Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.11.2014-09.2016);



· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);



· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (с 04.04.2018) См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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