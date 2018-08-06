Айнур Абдылдаеву уволили из министров юстиции Киргизии. Просидела в кресле куклой - 4 месяца

13:35 07.08.2018 Айнур Абдылдаева освобождена от должности министра юстиции. 7 августа проинформировали о том, что соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.



Согласно официальной информации, Айнур Абдылдаева была освобождена от должности в соответствии с нормами конституционного закона "О правительстве Кыргызской Республики".



Точная причина отставки Абдылдаевой не называется. В некоторых средствах массовой информации пишут, что она сложила с себя полномочия в связи с переходом на другую должность.



Айнур Абдылдаева стала министром в апреле 2018 года, войдя в состав нового правительства. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

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