 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 06.08.2018
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Военкома Кызылординской области Казахстана полковника Даулетбахова посадили на 3 года за "системную коррупцию"
13:31 07.08.2018

Покровитель
Вынесением обвинительного приговора завершилось дело экс-военкома Кызылординской области

Канатбек КАМЫСБАЕВ, "Время", 7 августа

Вынесением обвинительного приговора завершилось дело экс-военкома Кызылординской области.
Задержанного 4 января текущего года за системную коррупцию в департаменте по делам обороны теперь уже экс-руководителя этого департамента Мурата ДАУЛЕТБАХОВА суд посчитал виновным в инкриминируемых ему преступлениях, сообщили в департаменте АДГСПК по Кызылординской области.
- Согласно приговору ему назначено три года лишения свободы, но представители Даулетбахова подали апелляционную жалобу, и говорить о том, что это окончательный вердикт, пока преждевременно, - сообщили в департаменте АДГСПК.
Напомним, Мурат Даулетбахов обвинялся в систематическом получении взяток. Доказано 555 тысяч приобретенных преступным образом тенге.
"Он на системной основе получал от своих подчиненных денежные средства от 20 тысяч тенге до 150 тысяч за присвоение очередных воинских званий, освобождение от дисциплинарной ответственности и общее покровительство по службе", - сообщил ранее департамент АДГСПК.
Вместе с Даулетбаховым по делу проходили семеро его подчиненных, но привлечены к суду оказались только двое.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Время
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