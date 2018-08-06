Гражданин США Касимходжаев назначен 1-м замом Госкомтуризма Узбекистана

13:13 07.08.2018 изнесмена из США назначили на крупный пост в ГоскомтуризмаSputnik / Максим Блинов



Улугбек Касимходжаев получил должность исполняющего обязанности первого заместителя председателя ведомства.



ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Бизнесмена узбекского происхождения из США Улугбека Касимходжаева назначили на пост в Госкомтуризма Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.



Он стал исполняющим обязанности первого заместителя председателя комитета.



"Касимходжаев Улугбек родился в 1978 году в Андижане, в 2000 году окончил факультет бизнеса Университета Пейс, США, по программе "Умид". С 2000 по 2002 год работал в Андижанском областном хокимияте и с 2002 по 2005 год в исполнительном аппарате кабинета министров Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.



Решение о приглашении его на работу руководство приняло из-за высокого уровня дипломатических навыков, аналитических и организаторских способностей.



В 2018 году в Узбекистане продолжается практика приглашения в госструктуры из-за рубежа специалистов с международным опытом работы. Сегодня советниками в министерствах и администрациях госорганов республики работают граждане Турции, Южной Кореи, Грузии.



Замминистра инновационного развития ранее был назначен Карстен Хайнц, который до этого занимал должность в Министерстве образования и научных исследований Германии. В конце мая генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" стал экс-глава российского департамента Минсвязи Евгений Биргер. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews-uz.com

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