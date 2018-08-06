Традиционной осенней смены кабинета министров в Казахстане можно не ждать. Зато.., - Д.Ашимбаев

13:09 07.08.2018 Осенняя отставка правительства - это стереотип



Роман Иванов, 365info.kz, 7 августа



Традиционной сезонной смены кабинета министров можно не ждать. Зато стоит обратить внимание на другие тренды в политике - например, поиск врагов, говорит Данияр Ашимбаев.

Скоро нас может ждать "война кланов". Денег в стране на всех не хватает, начнется борьба за финансовые потоки. Перестрелок на улицах не будет, а вот сливы компроматов на конкурентов - запросто. Что в свою очередь может привести к социальной напряженности во всем обществе. Об этом говорит политолог Данияр Ашимбаев в интервью 365info.

Читайте также первую часть интервью.



Министров по осени меняют? На самом деле нет

- В начале интервью мы говорили об осенних ожиданиях…

- На самом деле ожидания осенних отставок - это стереотип. Пошел он еще с середины 90-х, когда три правительства подряд уходили в октябре. Так и осталось в народе мнение, что в сентябре-октябре меняют министров, хотя на самом деле бывает по-всякому.

Но дело в том, что сменой отдельных министров или даже всего правительства сегодня вряд ли можно достичь больших изменений

Слишком мало чиновников, которые способны реально двигать процесс. Могут провести досрочные выборы в парламент или очередной референдум по продлению полномочий. Но такое ощущение, что все это власть делает от скуки. Мол, не хватает политических событий, так давайте их проведем. И заодно "накачаем" электорат позитивными настроениями.

Однако проблема совершенно в другом. Мы видим, как обостряется социальная проблематика, падают реальные доходы и жизненный уровень населения. При этом государство в экономической сфере делает что-то совершенно непрозрачное. Взять, например, пенсионный фонд.

Деньги уходят не на решение проблем самого фонда, а на финансирование различных проектов квазигоссектора или лечение банков второго уровня. Но каких-либо вменяемых комментариев на эту тему правительство и руководство Нацбанка не дают.



Из высоких кабинетов и рабочих окраин картина совершенно разная

- То же самое и с приватизацией. Мы видим аршинные заголовки про массовые темпы приватизации, но если посмотреть на структуру предприятий, оказывается, что продано немало объектов здравоохранения, образования, НИИ.

И в таких случаях было бы неплохо устроить какую-то разъяснительную работу. Но правительство занято чем угодно, кроме этого.

Ощущение, что есть солидная разница между тем, как государство видит ситуацию, и тем, что есть на самом деле

Как уже говорил, сегодня обостряются все возможные социальные риски.

Причин много - и падение доходов населения, и недовольство экономической политикой, и претензии к реформам во многих секторах - от системы образования до налогообложения. То есть недовольство растет, но в повестке дня власти этих вопросов нет. Хотя риски становятся все более осязаемыми.



Государство вообще не проводит политику "выпуска пара" хотя бы уже имеющимся инструментарием

Например, у нас в парламенте представлены три партии, и коммунисты с акжоловцами вполне могли бы заняться конструктивной критикой. Кстати, речь идет о 15, максимум 20 процентах депутатских голосов, то есть бояться тут нечего. Но администрация закручивает все возможные гайки.

- Чтобы хоть как-то купировать протестность, не придумали ничего лучше, чем запустить некий проект с национальным уклоном. Который подают, как новую оппозицию, но по сути это совершенно прикормленная и аморфная структура, действующая по явному политическому заказу сверху. Одновременно появилось ощущение, что в последнее время власть видит единственный фактор развития - национальный.

Раньше мы говорили об индустриализации, евразийской интеграции и социальной модернизации. Сейчас же все меньше и меньше. Зато все чаще - о духовном развитии, что само по себе неплохо, но только сам вектор развития медленно поворачивается в некое "виртуальное вчера".

"Виртуальное", потому что те ценности, которые преподносятся как традиционные, по сути таковыми не являются

- Тогда что это на самом деле?

- Это просто картина, которую придумали в высоких кабинетах и объявили конечной целью развития. Но речь идет о тупике. Все инструменты, которые использовались в течение десятилетий, все идеологические, политические и социальные наработки оказались отвергнуты.

Экономический курс проводится в интересах высшей олигархии, а населению предлагается заниматься исключительно духовным развитием

Про идущую вторую пятилетку ГПФИИР все благополучно забыли, про евразийскую интеграцию тоже перестают говорить. Хотя это важные проекты и для внутреннего рынка, и для отечественного бизнеса в целом. Возникает вопрос - чего государство вообще хочет и что оно строит?



Если врага найти не удается, его можно назначить

- Тем временем появилась дополнительная угроза. Бюджетные доходы не растут, денег в стране становится меньше. А если истощаются финансовые потоки, значит, будет обостряться борьба между различными группировками. В том числе информационные войны, сливы компроматов и так далее. И это тоже может вылиться в социальный взрыв, но понятно ли это?

Проблем очень много, и отсутствие системной работы по их нейтрализации все больше и больше сказывается. Сейчас генерируются некие "прорывные проекты", которые не дают нужные эффекты или не работают вообще. Но в них содержится определенный деструктивный элемент, и в первую очередь - обманутые ожидания на улучшение у населения.

Кроме того, национальным трендом становится поиск неких врагов. И это может закончиться неприятно.

- Каким образом это происходит?

- Если долго рисовать образ врага в казахской истории в виде России, то молодежь в конце концов разглядит сегодняшнего противника либо в славянском населении, либо в русскоговорящих казахах. А именно поиск врага педалируется постоянными публикациями о якобы геноциде, которая устраивала Москва в казахской степи

Эта проблема и так много лет "накачивалась", но периодически ее как-то сглаживали. Но долго это длиться не может. Подключились так называемые "вожди общественного мнения" из социальных сетей. А провести подобную кампанию достаточно легко. Нужно просто просто исключить неугодные факты и "навешать всех собак" на свою цель.

Простой пример: несколько лет назад прошла активная кампания против исторической фигуры Мирзояна. В числе прочего был использован некий документ, на оригинале которого подписи полутора десятков человек, из них половина казахи. Но показали "отредактированный" вариант, где стоит подпись одного Мирзояна. То есть кампании, расшатывающие межнациональное согласие в стране, в наличии. Раньше государство старалось пресекать в зародыше такие настроения, но теперь многие из их идеологов востребованы властью.



Либо менять, либо потом не удивляться

- Получается, что отношение к России у нас сейчас двоякое?

- Сегодня антироссийских настроений в обществе нет - но их активно накачивают. А с учетом того, что политика Кремля в последнее время у многих вызывает вопросы, становится понятно, что этот процесс может оказаться успешным.

Вот уже несколько недель в ряде российских СМИ проходит информационная кампания, главная мысль которой, что Казахстан вот-вот может выпасть из союзнического поля с Россией. Что у нас царит русофобия, славянофобия и сотни тысяч национал-патриотически и происламски настроенных молодых людей, спонсированных Соросом. Сама по себе кампания странная, но требует задуматься о структурировании политического поля.

- Тем не менее настоящие угрозы у нас внутри, а не снаружи.

- Суммируя все сказанное, можно сказать, что у власти сегодня нет понимания ни социальной, ни экономической проблематики. Возможно, в частных разговорах чиновники как-то выражают обеспокоенность, но дальше этого не идет. То есть базовый тренд - это отсутствие глубокого анализа. Долгое время эта система работала, но подходит к завершению. Нужно либо менять что-то, либо пускать на самотек с непредсказуемыми последствиями. Источник - 365info.kz

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