Бывший глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов пропал из списка сенаторов. Арестован?

09:09 07.08.2018 Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ, ныне Служба госбезопасности - СГБ) Узбекистана генерал-полковник Рустам Иноятов не значится в списке членов Сената Олий Мажлиса. На это обратила внимание независимая интернет-газета UzMetronom.

Отсутствие фамилии Иноятова в списке сенаторов, назначенных президентом, на сайте Сената обнаружилось случайно, поэтому неясно, была ли она удалена или просто не включалась. Отметим, что в старой версии сайта фамилия Иноятова значится в группе "Назначенных Указом Президента" между фамилиями председателя сената Нигматиллы Юлдошева и профессора Ташкентского института усовершенствования врачей Халиджана Камилова.



У издания возник вопрос и к текущему статусу Иноятова как государственного советника президента, поскольку в подписанном 1 августа президентском указе "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" контроль за его исполнением возложен не на Иноятова, а на его первого заместителя Бекзода Мавлонова.



О назначении Иноятова государственным советником президента Узбекистана по политико-правовым вопросам и членом Сената Олий Мажлиса пресс-служба президента сообщила 31 января 2018 года, при этом на сайте президента указ о назначении не публиковался. В тот же день был подписан указ о назначении на пост главы СНБ бывшего генпрокурора страны Ихтиера Абдуллаева.



Рустам Иноятов занимал пост председателя СНБ более 22 лет. Он родился в 1944 году в поселке Шерабад Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Его отец, Расул Иноятов, был полковником Комитета госбезопасности (КГБ). В 1968 году Рустам Иноятов окончил Ташкентский государственный университет, где учился на кафедре ирано-афганской филологии восточного факультета. Отслужил в Советской армии, там же был принят на службу в КГБ. С 1976 по 1981 год был сотрудником советской резидентуры в Афганистане под дипломатическим прикрытием. 27 июня 1995 года его назначили главой СНБ – преемницы КГБ. Иноятов – один из восьми высокопоставленных узбекских чиновников, которым в 2005 году после андижанского расстрела был запрещен въезд в страны Евросоюза. При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове Иноятов был одним из самых могущественных людей в республике.



В середине марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал указ о преобразовании СНБ в СГБ – Службу государственной безопасности. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Фергана

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