 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганские походы РККА 1929-1930 годов и современный Афганистан, - В.Гулевич
08:25 07.08.2018

Афганская политика Вашингтона – прямая угроза благополучию стран региона

Владислав ГУЛЕВИЧ, fondsk.ru, 4 августа 18

После того, как в Ираке и Сирии исламисты потеряли 98% контролируемой территории, началась переброска их в Афганистан. С некоторых пор в этой стране наблюдается активизация и "Талибана", и запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ), причем в северных афганских провинциях, граничащих с республиками бывшей советской Средней Азии.
Радио "Озоди" (проект "Радио "Свобода"", финансируемый Конгрессом США) сообщило на днях об увеличение численности сторонников ИГ в афганской провинции Бадахшан, имеющей самую протяженную границу с Таджикистаном. В афганских провинциях Кундуз, Тахор, Фарьяб, Балх, Сарипуль, Джаузджан, Саманган численность боевиков ИГ оценивается в 13-15 тысяч человек.
Информация "Озоди" появилась после сообщений о возможном пересмотре Вашингтоном стратегии в Афганистане и попытках "разделить ответственность" за положение дел в Афганистане с другими государствами, в том числе с Россией. В июле сообщалось о боестолкновениях на афганско-туркменской границе, жертвами которых стали 25 туркменских военнослужащих. Официальный Ашхабад опроверг эту информацию, но сведения о стычках афганцев и туркменских пограничников вбрасываются в средства массовой информации регулярно.
В отличие от талибов, которые борются за власть только в Афганистане, ИГ провозглашает целью создание эмирата Хорасан с республиками Средней Азии, китайским Синьцзяном, Пакистаном и исламскими областями Индии в его составе. Для этих целей внутри ИГ идет вербовка этнических казахов, таджиков, узбеков, киргизов, туркмен, уйгуров, базой подготовки которых становится север Афганистана.
Нечто подобное в истории уже было. Похожие события разворачивались в Афганистане в конце 1920-х гг., с теми же действующими лицами (радикальные исламисты), с теми же их кураторами (правда, вместо американцев тогда были англичане), угрожавшими южным границам Советского Союза.
В 1919 году король Афганистана Аманулла-хан объявил о независимости страны от британского владычества и провел ряд реформ, направленных на модернизацию Афганистана: ввел конституцию, начал торговать с Европой и Азией, расширил права женщин. А в 1921 году Аманулла совершил шаг, который Лондон ему не простил, – он подписал с Москвой договор о дружбе. Советская Россия обеспечивала свободный и беспошлинный транзит через свою территорию грузов, закупленных Афганистаном, и обязывалась оказывать этой стране материальную и культурную помощь. В Афганистан прибыли советские военные специалисты для обучения афганских военнослужащих. Москва предоставила афганской армии аэропланы, пушки, военное имущество. Уже в 1924 году советские авиаторы совместно с афганцами участвовали в боях с антиправительственными силами в Ходжарате.
Реформы Амануллы, однако, вызывали недовольство, а британская разведка делала все, чтобы это недовольство раздуть и направить его против Советской России. Басмаческие шайки, сформированные из бежавших ранее в Афганистан жителей Средней Азии, совершали бандитские налеты на советскую территорию.
В самом Афганистане шла война всех против всех, в каждом кишлаке был свой вооруженный отряд. Кабул был не в состоянии контролировать обстановку ни на границе, ни внутри страны и обратился за помощью к Москве. Однако власть в Афганистане вскоре захватил лидер басмачей Хабибулла, который потребовал отменить реформы Амануллы и объявил войну "неверным". Есть мнение, что Хабибуллу курировал легендарный британский разведчик Томас Лоуренс Аравийский. Его биограф, пакистанский писатель и историк Тарик Али говорит: "Лоуренса направили в Афганистан с тайной миссией – дестабилизировать режим короля. Это была крайне щепетильная и секретная операция".
В ответ на это 15 апреля 1929 года состоялся первый Афганский поход РККА. При поддержке авиации красноармейцы пересекли границу, легко взяли штурмом погранзаставу Патта-Гиссар, города Келиф, Ханабад и Мазари-Шариф (четвертый по величине город Афганистана). 5 мая 1929 года в Афганистан вошел второй отряд красноармейцев. Он легко овладел Дейдади, Балхом, Таш-Курганом и деблокировал Мазари-Шариф, где был осажден первый отряд.
Из Кандагара в поддержку красноармейцам выступил отряд Амануллы-хана, в котором было много хазарейцев – самого притесняемого в суннитском Афганистане шиитского меньшинства. Однако отряд Амануллы был разбит басмачами, а он сам бежал в Италию.
Советскому отряду, одержавшему ряд побед, пришлось вернуться в СССР. Из 2500 военнослужащих 300 были награждены за эту операцию высшей наградой того времени – орденом Красного Знамени, что говорит о значимости операции и ее блестящем осуществлении. По итогам похода в Москве было принято решение спешно укрепить границу с неспокойным соседом. Тем более что разведка доносила о планах создания в северном Афганистане у советской границы исламского эмирата.
Для предотвращения этих планов в 1930 году был предпринят второй афганский поход РККА. Поход был молниеносным. Местное население, сытое по горло басмаческими порядками, оказывало содействие советским войскам. Выполнив поставленную задачу, разгромив басмаческие шайки и потеряв всего одного бойца (утонул при переправе), отряд РККА вернулся на советскую территорию.
Сегодня американцы пытаются "пристегнуть" Афганистан к Средней Азии, усиливая напряженность на южном фланге СНГ. За 17 лет своего пребывания в Афганистане американцы не сделали ничего для развития производства в этой стране, зато немало сделано для превращения Афганистана под военно-политическим контролем Вашингтона в мировую нарколабораторию, откуда тяжелые наркотики поставляются в Среднюю Азию, Россию, Европу. С момента начала в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" урожай опиумного мака в Афганистане вырос в 40 раз.
Афганская политика Вашингтона – прямая угроза благополучию стран региона.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533619500
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