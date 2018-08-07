А Казахстан?.. В США разбираются с политтехнологом мутных режимов Полом Манафортом

07:51 07.08.2018 Отмывание денег, кипрские офшоры, украинские политики. Экс-подчиненный Манафорта дал показания против него



Наталка Писня

Русская служба Би-би-си, Вашингтон

7.08.18



Во вторник продолжится допрос бывшего бизнес-партнера Манафорта

Главный свидетель по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в суде рассказал, как помогал своему бывшему деловому партнеру уклоняться от налогов и как сам же украл у него часть средств.



Около 4 вечера понедельника пополудни бывший деловой партнер и подчиненный политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс предстал перед судом - он пришел с гладко выбритым лицом и полностью готовым к сотрудничеству со следствием и судом - ему грозит многотысячный штраф и от 5 до 15 лет тюрьмы за совершенные им преступления.



Со следствием правая рука американского политтехнолога сотрудничает с февраля 2018 года - после того, как ему были выдвинуты обвинения во лжи правительству США и заговоре против него, а также в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.



По словам Гейтса, он поступал так по настоянию своего босса, Пола Манафорта. Он также признался в суде в ряде нарушений закона, которые совершил в период с 2006 по 2014 годы, когда работал на Украине.



В чем на самом деле обвиняют Пола Манафорта

По словам Гейтса, на Кипре, Гренадинских островах, в Великобритании на его имя, а также на имя Пола Манафорта и руководителя его украинского офиса Константина Килимника были зарегистрированы полтора десятка компаний, с помощью которых впоследствии отмывались деньги.



О их наличии и количестве бывшие партнеры умышленно не рассказывали ни министерству финансов, ни американской налоговой, как того требует закон. Они также порой выдавали прибыль за средства, взятые в долг, таким образом уклоняясь от уплаты налогов и объяснений относительно происхождения этих средств.



Одновременно Гейтс рассказал и том, как подделывал свои отчеты о потраченных в поездках средствах [в американской бизнес-модели суточные расходы во время командировок, как правило, отсутствуют, вместо этого служащие подают отчет о потраченных на проживание, питание, перелеты деньгах и получают компенсацию - примечание Би-би-си] и запускал руку в хозяйский кошелек.



Так, он присвоил себе около 100 тысяч долларов с оффшорных счетов, принадлежащих Манафорту. Пока Гейтс давал показания он ни разу не посмотрел в глаза бывшему бизнес-партнеру, сидевшему в нескольких метрах от него - тот сидел, не шелохнувшись, в черном дорогом костюме вместо тюремной робы, пока его бывший подчиненный рассказывал, с кем из россиян и украинцев Манафорт имел дело, за что и каким образом те оплачивали его услуги.



Украинцы

Ринат Ахметов - первый в списке украинских клиентов Манафорта. По данным обвинения, которые подтвердил бывший партнер политтехнолога президентов, украинский миллиардер, владелец группы СКМ, бывший народный депутат и главный спонсор Партии Регионов, оплачивал услуги политтехнолога с помощью компании, расположенной на Кипре.



С ее счетов он переводил средства компании Манафорта, по странному стечению обстоятельств, тоже расположенной на этом острове. Обоснование платежа: оплата услуг по построению бренда и политического проекта Партия Регионов, создание ее платформы, структуры, консультации во время выборов, возвращение Партии Регионов во власть, приведение на президентский пост Виктора Януковича в 2010 году.



Сергей Тигипко - бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр социальной политики - также оплачивал консультации Пола Манафорта таким же образом, что и Ахметов, переводя средства со счетов своей кипрской компании фирме Манафорта, расположенной на том же острове. Всю бумажную работу брал на себя Рик Гейтс.



От президентов США до диктаторов - краткая биография Манафорта

Сергей Левочкин - бывший руководитель Администрации президента Януковича, миллионер, народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" - по словам Гейтса, в общей сложности заплатил Манафорту несколько миллионов долларов за его политические консультации. И украинский политик, и американский политтехнолог также использовали свои кипрские компании для перевода и получения средств.



Андрей Клюев - трижды вице-премьер-министр Украины, один из руководителей Партии Регионов Украины, депутат нескольких созывов, объявленный в 2014 году в международный розыск на 3 года [в 2017 году руководитель украинского бюро "Интерпол" сообщил о том, что ведомство больше не разыскивает политика] - также платил Манафорту за его услуги с помощью компании, расположенной на Кипре.



Борис Колесников - близкий соратник Рината Ахметова, бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам инфраструктуры, руководивший подготовкой к чемпионату по футболу Евро-2012, один из руководителей "Оппозиционного блока" - как и остальные украинские политики, оплачивал услуги американского политтехнолога, расплачиваясь с помощью переводов со счетов кипрской компании.



Россияне

Олег Дерипаска перевел Полу Манафорту 10 миллионов долларов. Он также воспользовался услугами своей компании, расположенной на Кипре.



В чем еще признался Гейтс?

Бывший младший партнер Манафорта встречался со следователями 20 раз и признался в краже денег у партнера и других сотрудников, намеренном сокрытии от правительства наличия иностранных счетов. Гейтс рассказал, что переводил деньги с кипрских счетов на британские, а затем - на американские и не платил за них налоги. Он также признал, что его встречи в марте 2013 года с конгрессменом и лоббистом касались украинских вопросов, о чем он соврал следователям во время первичных допросов. Гейтс подделывал документы для банков, в которых Манафорт "надеялся" получить займы.



За два часа допроса Гейтс так ни разу не взглянул на своего бывшего шефа - политтехнолога Манафорта

Он несколько раз указал, что действовал таким образом по наущению Манафорта и отметил, что они вдвоем также сотрудничали с двумя кипрскими юридическими компаниями, которые помогали проводить банковские операции.



За без малого 2 часа Гейтс изучил мантию судьи, костюмы прокуроров и первые несколько рядов публики до мелочей, но ни разу не посмотрел на Манафорта, впрочем, назвав его одним из самых блестящих политических стратегов из всех, с кем ему когда-либо приходилось работать.



Во вторник бывшего бизнес-партнера Манафорта ожидает перекрестный допрос.



Сам политтехнолог и бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт все обвинения против себя отвергает. Источник - ВВС

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