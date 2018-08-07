Левые против неолибералов. Сара Вагенкнехт основала в Германии новое полит-движение Aufstehen ("Подъем")

07:46 07.08.2018 ДМИТРИЙ СЕДОВ | 07.08.2018 |



Сара Вагенкнехт уходит в отрыв

Преодолеть либеральный мейнстрим и построить социальное государство в интересах большинства



В Германии объявлено о создании нового общественно-политического движения Aufstehen ("Подъем"). В российских СМИ некорректно перевели немецкое слово Aufstehen как "Восстание"; на самом деле "восстание" по-немецки звучит как Aufstand, к тому же такой перевод не соответствует цели нового движения. Его основатели не призывают к "восстанию", они подчеркивают сугубо мирный характер своего политического проекта.



Во главе "Подъема" встала популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт. Предыстория этого события сводится к тому, что германская Левая партия неудачно провела избирательную кампанию по выборам в бундестаг 2017 года. Вопреки ожиданиям, она получила всего 8,6 % голосов, хотя ее лидеры рассчитывали на 10 и более процентов.



В правлении Левой началась дискуссия о причинах неудачи, обнажившая серьезное расхождение во мнениях. Сара Вагенкнехт как сопредседатель правления видела причины в быстром скатывании руководства партии к социал-конформизму, в стремлении найти себе нишу в сложившейся расстановке политических сил. Это противоречило ее бескомпромиссной позиции, уходящей корнями в программу ПДС (марксистской Партии демократического социализма, образованной в ГДР в феврале 1990 года на основе СЕПГ).



Сложно сказать, чем бы кончился конфликт в Левой партии, если бы Сара Вагенкнехт не сделала неожиданный, но вполне логичный ход: объединила вокруг себя около 40 влиятельных единомышленников, разработала программу нового движения "Подъем" и объявила, что 4 августа 2018 года движение стартовало.



"Подъем" отражает новые веяния в политической жизни Европы. По замыслу это движение должно объединить сторонников левой идеи независимо от их партийной принадлежности. Члены Левой партии, социал-демократы, зеленые, любые другие граждане регистрируются на сайте движения, не отказываясь от своих взглядов и участвуя лишь в мероприятиях, соответствующих их убеждениям.



Основатели движения решают одну из самых серьезных проблем партийной жизни вообще – давление бюрократии на процесс принятия и исполнения решений, отсутствие живой связи с массами, неповоротливость и неумелые действия на местах. Именно этими пороками страдает Левая партия, именно от них уводит ее Сара Вагенкнехт.



Идея основания нового движения появилась не случайно. "Мы нуждаемся в новой классовой политике", – пишет немецкий социолог Клаус Дюрре. "Социальное неравенство в Германии нарастает, рабочие условия ухудшаются, но от недовольства граждан имеет выгоду в первую очередь "Альтернатива для Германии" (АдГ). Большинство людей убеждены в том, что в сложившейся системе ничего нельзя изменить. Чем более бессильным чувствует себя человек, тем вероятнее его обращение к лозунгам, которые предлагают переключить борьбу за перераспределение общественного богатства между низами и верхами на тему борьбы между внутренним и внешним. То есть между мигрантами и вымышленным гомогенным немецким обществом. На самом деле нужно возвращаться к идее социализма, но при этом наполнять идею новым содержанием, а не повторять государственно-бюрократическую модель прошлого", – говорит Дюрре.



По его мнению, сейчас главное – составить мозаику левых сил. Необходимо соработничество разных левых направлений, которые, сохраняя свою идентичность, учились был взаимодействовать друг с другом, намечать путь к переменам. "Мы нуждаемся в проектах, которые связаны с жизненной реальностью и которые точно отражают цель. Сейчас этого в Германии нет".



Какие проекты может предложить "левая мозаика"? Например, решение проблемы отрицательных социальных последствий цифровизации производства, что грозит массовой потерей рабочих мест. Нельзя оставлять без внимания и прибыли корпораций от цифровизации. "Мы должны говорить о демократии в экономике. Мы должны перераспределять общественный продукт сверху вниз, от сильных к слабым, от центра к периферии. Мы нуждаемся и в обоснованной миграционной политике. Это лишь некоторые из многих проектов левых сил".



На вопрос, будет ли "Подъем" партией и планируется ли его участие в выборах, Сара Вагенкнехт отвечает: "Мы сознательно не хотим основывать партию…. Мы хотим не разделять, а соединять…. Никому не надо будет покидать свою организацию, чтобы присоединиться к нам. В первую очередь мы обращаем внимание на тех, кто не хочет участвовать в политике, но не доверяет никаким партиям. Я была бы очень рада, если бы мы привлекли многих таких людей, а такое легче достичь не в закостенелой партийной структуре".



Программные цели "Подъема" оглашаются пока только в общем плане:



"Речь идет о мужестве преодолеть неолиберальный мейнстрим, чтобы построить социальное государство в интересах большинства. Покончить с милитаристской политикой и гонкой вооружений. Неолиберализм топчет социальные потребности рядовых граждан и приводит к тому, что они отворачиваются от демократии. В итоге от этого имеют выгоды правые партии. АдГ начинает определять в Германии политическую повестку и заставляет других ориентироваться на себя. Мы не можем этого принять. Управляемый глобальными концернами демонтаж социального государства и все новые войны делают политику противоестественной. Такой политике есть альтернатива, и мы хотим дать людям надежду, что политику можно изменить".



"Подъем" рассматривает другие, близкие по духу партии как резервуар своего роста. "Мы надеемся, что многие члены СДПГ, зеленых и Левой сойдутся у нас. В СДПГ имеется множество членов, которые недовольны новым альянсом партии с ХДС/ХСС в Большой коалиции. Возможно, и у зеленых найдется немало людей, которые захотят… вступить в борьбу с могучими индустриальными лобби, вместо того чтобы выступать последним ресурсом Ангелы Меркель в борьбе за власть. Объединительное движение должно вести к тому, чтобы собрать всех, кто выступает за обновление социального государства, возвращение к политике разрядки Вилли Брандта, к ответственному, щадящему природу хозяйствованию.



4 августа начал работать сайт "Подъем", на котором открыта запись в члены движения. Через месяц по итогам кампании будут объявлены первые результаты и оглашены фамилии руководящего актива из 40 человек. По утверждению С. Вагенкнехт, у движения имеется "весьма креативная команда, которая будет обеспечивать его информационную поддержку".



Лидер движения выразила надежду, что "совсем скоро наша конференция заполнит Westfalenhalle" (Общественный центр в Дортмунде, вмещающий 16,5 тыс. зрителей).



Судя по всему, Сара Вагенкнехт и ее команда учитывают организационный опыт испанской партии "Подемос", итальянского "Движения пяти звезд", движения "Франция непокоренная", ведущих политическую работу по принципу горизонтальной координации, в соответствии с требованиями прямой демократии. В этих структурах активно используются механизмы электронной демократии наподобие платформы Loomio.



Весь этот опыт намерена взять на вооружение команда Сары Вагенкнехт. Вместе с тем политическая программа "Подъема" выражена пока только в общих формулировках. На период становления движения этого, видимо, достаточно. Какой станет программа с приближением очередных выборов, судить рано, но если лидером движения останется Сара Вагенкнехт, новая политическая программа всколыхнет Германию. Источник - Фонд стратегической культуры

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