Авария на Токтогульской ГЭС. В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?

07:41 07.08.2018 Общественный деятель Расул Умбеталиев прислал сообщение, в котором сообщает, что "вчера, 5 августа 2018 г., на самой крупной ГЭС произошла авария высокой категории".



"Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1 гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины аварии: нарушение герметичности, повреждение соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ.



В данное время гидроагрегат №1 Токтогульской ГЭС не вырабатывает электроэнергию.



В Кыргызстане назревает энергетический коллапс? 10

В ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области 4 августа 2018 г. премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев ознакомился с модернизацией Токтогульской ГЭС. Руководители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, нацэнергохолдинга, эко-технической инспекции, ОАО "Электрические станции" убедительно заверили главу правительства об успешном проведении реконструкции ГЭС. По неподтвержденным данным, сегодня, т.е. 6 августа 2018 г., спустя ровно два дня, председатель кабинета министров вновь собрал глав энергетической отрасли, контролирующих и надзорных органов и дал жесткое задание по выяснению причин аварии и срочному восстановлению работы гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС.



Не авария, а неисправность. "Электрические станции" опровергают Умбеталиева

На самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы.



Самое главное, что бы модернизация Токтогульской ГЭС не превратилась в модернизацию ТЭЦ г. Бишкек", - пишет общественный деятель Умбеталиев.



VB.KG уже обратились в профильные ведомства за подтверждением или опровержением этой информации.



-------------------------------------------------



В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?

6 августа 2018 - Виктория Григоренко



На Токтогульской ГЭС зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом. Об этом VB.KG сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.



По его словам, уже сейчас, при работе в обычном режиме и выработке лишь 25-26 миллионов киловатт часов, установленные в декабре прошлого года и июле нынешнего трансформаторы нагреваются.



Умбеталиев: На Токтогульской ГЭС произошла крупная авария 18

- Информация из первых источников. О проблеме известно уже довольно длительное время. На данный момент создается угроза взрыва других блочных трансформаторов. Из "июльского" выходит газ от нагрева трансформаторного масла. И это при том, в рамках модернизации Токтокулки на их замену заложено 55 млн сомов. Купили их в Китае. Уже сейчас один вышел из строя. В декабре, когда потребление увеличится в 3 раза, а выработка электроэнергии достигнет 67-70 млн киловатт часов, взрыв или пожар на них неизбежен. Так как при коротком замыкании происходит электрическая дуга, - отметил Умбеталиев.



Общественный деятель, специализирующийся на вопросах энергетики подчеркнул, что основная доля аварий приходится именно на трансформаторы.



Не авария, а неисправность. "Электрические станции" опровергают Умбеталиева

- Речь идет о стратегическом объекте – Токтокульской ГЭС. Ее мощность – 1200 мегаватт. Причем, от слаженности работы этого объекта зависит вся энергосистема КР. Например, если один агрегат выходит из строя – это минус 300 мегаватт. Поломаются три – 900 мегаватт – то есть, половина всей потребляемой республикой энергии. В итоге КР может из-за халатности и коррупционной составляющей чиновников остаться без необходимого лимита электричества. Важно,что в зимнее время восполнить дефицит нам не сможет ни Казахстан, ни Таджикистан. И Кыргызстан погрузится в очередной энергетический коллапс, - уверен Расул Умбеталиев. Источник - vb.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533616860

Новости Казахстана

