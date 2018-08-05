 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авария на Токтогульской ГЭС. В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?
07:41 07.08.2018

Общественный деятель Расул Умбеталиев прислал сообщение, в котором сообщает, что "вчера, 5 августа 2018 г., на самой крупной ГЭС произошла авария высокой категории".

"Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1 гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины аварии: нарушение герметичности, повреждение соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ.

В данное время гидроагрегат №1 Токтогульской ГЭС не вырабатывает электроэнергию.

В Кыргызстане назревает энергетический коллапс? 10
В ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области 4 августа 2018 г. премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев ознакомился с модернизацией Токтогульской ГЭС. Руководители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, нацэнергохолдинга, эко-технической инспекции, ОАО "Электрические станции" убедительно заверили главу правительства об успешном проведении реконструкции ГЭС. По неподтвержденным данным, сегодня, т.е. 6 августа 2018 г., спустя ровно два дня, председатель кабинета министров вновь собрал глав энергетической отрасли, контролирующих и надзорных органов и дал жесткое задание по выяснению причин аварии и срочному восстановлению работы гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС.

Не авария, а неисправность. "Электрические станции" опровергают Умбеталиева
На самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы.

Самое главное, что бы модернизация Токтогульской ГЭС не превратилась в модернизацию ТЭЦ г. Бишкек", - пишет общественный деятель Умбеталиев.

VB.KG уже обратились в профильные ведомства за подтверждением или опровержением этой информации.

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В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?
6 августа 2018 - Виктория Григоренко

На Токтогульской ГЭС зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом. Об этом VB.KG сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

По его словам, уже сейчас, при работе в обычном режиме и выработке лишь 25-26 миллионов киловатт часов, установленные в декабре прошлого года и июле нынешнего трансформаторы нагреваются.

Умбеталиев: На Токтогульской ГЭС произошла крупная авария 18
- Информация из первых источников. О проблеме известно уже довольно длительное время. На данный момент создается угроза взрыва других блочных трансформаторов. Из "июльского" выходит газ от нагрева трансформаторного масла. И это при том, в рамках модернизации Токтокулки на их замену заложено 55 млн сомов. Купили их в Китае. Уже сейчас один вышел из строя. В декабре, когда потребление увеличится в 3 раза, а выработка электроэнергии достигнет 67-70 млн киловатт часов, взрыв или пожар на них неизбежен. Так как при коротком замыкании происходит электрическая дуга, - отметил Умбеталиев.

Общественный деятель, специализирующийся на вопросах энергетики подчеркнул, что основная доля аварий приходится именно на трансформаторы.

Не авария, а неисправность. "Электрические станции" опровергают Умбеталиева
- Речь идет о стратегическом объекте – Токтокульской ГЭС. Ее мощность – 1200 мегаватт. Причем, от слаженности работы этого объекта зависит вся энергосистема КР. Например, если один агрегат выходит из строя – это минус 300 мегаватт. Поломаются три – 900 мегаватт – то есть, половина всей потребляемой республикой энергии. В итоге КР может из-за халатности и коррупционной составляющей чиновников остаться без необходимого лимита электричества. Важно,что в зимнее время восполнить дефицит нам не сможет ни Казахстан, ни Таджикистан. И Кыргызстан погрузится в очередной энергетический коллапс, - уверен Расул Умбеталиев.

Источник - vb.kg
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