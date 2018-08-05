США перешли от слов к санкциям. Вашингтон ввел в отношении Ирана первый пакет мер, - "Къ"

07:31 07.08.2018 Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после введения санкций против "детей, больных и в целом иранского народа" любые переговоры с США потеряли всякий смысл



В ночь на вторник вступил в силу первый пакет американских санкций против Тегерана, которые президент США Дональд Трамп решил вернуть в рамках выхода страны из соглашения по иранской ядерной программе. В Израиле такой шаг одобрили как часть "жесткой борьбы против кровавого режима аятолл". А в Евросоюзе раскритиковали - и ввели в действие нормы, которые будут защищать европейские компании от экстерриториальных санкций США. В конце сентября президенту Трампу может представиться возможность обсудить кризис с его иранским коллегой Хасаном Роухани, но скорой нормализации отношений между двумя странами опрошенные "Ъ" эксперты не ждут.



Первый пошел



Первый пакет санкций США вступил в силу в 00:01 по вашингтонскому времени (07:01 по Москве). Под запрет попала торговля с Ираном золотом и драгоценными металлами, алюминием и сталью, углем и графитом, а также другими необработанными металлами. Были также прекращены операции с иранской валютой и долговыми обязательствами, запрещена покупка долларов США иранским правительством. Под санкции первого этапа попала отрасль гражданской авиации, а также автомобилестроительный сектор. Последнее для населения Ирана едва ли наиболее серьезно: продукция машиностроения и в первую очередь среди них автомобили занимают около 6% местного импорта (около $3 млрд в год).



В рамках второго этапа, к 5 ноября, планируется ограничить жизненно важные для экономики Ирана отрасли. Возвращаются американские санкции в отношении иранской нефтяной промышленности и всего энергетического сектора, а также кораблестроительных предприятий. Будут заблокированы операции банка Ирана и предоставление услуг страхования.



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Напомним, что решение о восстановлении санкций президент Трамп обнародовал 8 мая. Одновременно с этим он объявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Господин Трамп указал на то, что согласно опубликованным Израилем данным, Иран продолжает разработку ядерного оружия и обогащение урана.



Список американских претензий к Тегерану, впрочем, на этом не кончается. "До тех пор пока он (Иран.- "Ъ") продолжает экспортировать революцию на Ближнем Востоке, дестабилизировать регион и грабить собственный народ, чтобы финансировать зарубежные шиитские военизированные группировки, а также Асада (президента Сирии Башара Асада.- "Ъ") и других диктаторов в регионе, иранский народ, думаю, будет продолжать испытывать разочарование",- заявил вчера участвовавший в телефонном брифинге для журналистов неназванный представитель правительства США. И добавил: "Мы бы хотели видеть перемены в поведении (иранского.- "Ъ") режима. Мне кажется, иранский народ стремится к тому же самому".



Вы говорите, что вы с народом Ирана. Почему же тогда ваши санкции направлены против гражданского авиационного сектора?" - заявил в ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он заверил, что Ирану удастся преодолеть текущие сложности.



В разговоре с "Ъ" Хамидреза Азизи, старший преподаватель тегеранского Университета им. Шахида Бехешти обратил внимание на то, что накануне правительство Ирана предприняло ряд шагов в сфере экономики, в результате чего "рынки продемонстрировали позитивные знаки, а курс риала вырос".



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Напомним, фактически в рамках подготовки к восстановлению санкций власти Ирана сменили глав иранского Центробанка, министерства финансов и экономики, а также Совета по экономическому планированию и бюджету. Все отставки и назначения произошли 25 июля. Так, главой Центробанка вместо Валиуллы Сеифа назначен Абдулнассер Хеммати, ранее - руководитель госбанка Melli и государственной страховой группы Sina. Господин Сеиф в апреле 2018-го принял решение, создавшее текущий валютный кризис в Иране. Он попытался зафиксировать курс иранского риала, но вместо этого активизировал черный рынок валюты: официальный и неофициальный курсы разошлись, на официальном рынке риал стоит сейчас 42 тыс./$, на черном - более 100 тыс./$ (доходил в июле до уровня 120 тыс./$). Кроме этого, господин Сеиф в июле попал под персональные санкции США за участие в финансировании структур группировки "Хезболла" в Сирии и Ливане.



Первым шагом нового главы ЦБ стала объявленная реформа так называемого вторичного рынка валюты Ирана, созданного в июле. Формально речь идет о переходе иранского риала к "управляемому плаванию". Здесь заявления господина Хеммати противоречивы. С одной стороны, из его слов следует, что ЦБ Ирана отказывается от двойственного курса риала и будет устанавливать его котировки на основании рыночного курса сделок с долларом (де-факто биржевого рынка в Иране нет, "вторичный рынок" - попытка господина Сеифа легализовать часть черного валютного рынка), вмешиваясь в него лишь в случае экстренных ситуаций. С другой стороны, настоящего "плавающего курса" не будет, а для части иранского импорта будет сохранен льготный курс в 42 тыс. риалов/$ - это касается "критически важных" медикаментов и продовольствия. В целом медицинский и продовольственный импорт составляет около 20–25% иранского импорта, основные поставщики - Турция, Индия, Китай, ОАЭ.



Сохранение режима субсидирования цен на импорт продовольствия существенно ослабляет возможности ЦБ Ирана - это неоднократно проверявшаяся на практике история. Введение же "плавающего курса" ударит в первую очередь по рынку автомобилей и запчастей к ним, а также непродовольственного импорта, импортируемой стали и сплавов, промышленной химии.



Как западные компании оценивают возможные потери после выхода США из ядерной сделки с Ираном

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"Больше не будет соглашений"



Одобрение введению Вашингтоном санкций против Ирана вчера выразило лишь руководство Израиля. Министр обороны страны Авигдор Либерман поблагодарил президента США за "смелое решение, память о котором останется в веках". И добавил: "Больше не будет соглашений и "прогибов" (в отношении Тегерана.- "Ъ"). Останется только жесткая борьба против кровавого режима аятолл, который распространяет террор, насилие и ненависть по всему Ближнему Востоку". А израильский премьер Биньямин Нетаньяху обратился к европейским странам с призывом присоединиться к санкциям. "Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе",- заявил он.



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Позиция Брюсселя, однако, не изменилась. В обнародованном вчера совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини и министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании говорится: Европейский Союз сожалеет о восстановлении санкций и считает необходимым сохранение ядерной сделки. Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что долг ЕС - защитить свои компании, особенно предприятия малого и среднего бизнеса, от санкций США (под них попадают и те компании из третьих стран, которые продолжают сотрудничать с Ираном).



Выход из ситуации руководство ЕС нашло в "блокирующем статуте", который был принят еще в 1996 году - для защиты европейских компаний от экстерриториальных санкций США в отношении Кубы. Но тогда в полной мере документ так и не применялся. 6 июня этого года, в связи с восстановлением антииранских санкций, он был обновлен решением Еврокомиссии.



Между тем с момента выхода США из ядерной сделки "уже около сотни компаний из финансового и энергетического сектора заявили, что намерены уйти из Ирана" - об этом вчера рассказали в американском Белом доме. Среди них, в частности, Boeing, General Electric, Peugeot, Siemens и Total.

Руководители европейских компаний и организаций, которые Евросоюз пытается защитить с помощью блокирующего статута, не слишком на него рассчитывают. Например, глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер сообщил: риски в случае продолжения операций с Ираном сохраняются, так что это финансово-кредитное учреждение ЕС "не сможет играть активную роль в Иране".



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"Все крупные корпорации с штаб-квартирами в Европе, скорее всего, Иран покинут, потому что им придется выбирать между американским и иранским рынками. Первый, очевидно, гораздо больше,- сказал "Ъ" эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.- Средние и малые компании, у которых нет представителей в США и основная доля торговли - в евро, вполне могут остаться в Иране. Не исключено, что с вступлением в силу блокирующего законодательства Европе удастся создать разумную систему, при которой с Ираном будет возможно контактировать". Эксперт уточнил, что "больше возможностей остаться в Иране есть у китайских, турецких, индийских компаний, которые в меньшей степени зависят от американского рынка".



Ситуация с американо-иранским кризисом может измениться уже осенью. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что готов без предварительных условий вступить в прямые переговоры с Ираном (см. "Ъ" от 1 августа). А вчера президент подтвердил, что остается "открыт к достижению всеобъемлющей сделки, которая охватит полный спектр злонамеренных действий (иранского.- "Ъ") режима, включая его программы баллистических ракет и поддержку терроризма". Как сообщил вчера израильской газете "Маарив" источник в штаб-квартире ООН, Дональд Трамп и его иранский коллега Хасан Роухани могут встретиться в конце сентября на полях очередной сессии Генассамблеи ООН.



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Впрочем, опрошенные "Ъ" эксперты сомневаются в результативности и даже вероятности такой встречи. Андрей Баклицкий напомнил, что "по итогам предыдущих монументальных встреч Дональда Трампа - с лидерами КНДР и России Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным - никаких решений не последовало". "Тогда был важен сам факт переговоров. Но с Ираном ситуация иная: Трамп там очень непопулярная фигура и встреча без дальнейших договоренностей не имеет смысла",- заверил эксперт. А Хамидреза Азизи обратил внимание на слова госсекретаря США Майка Помпео - тот уже после заявления Дональда Трампа выставил Тегерану ряд предварительных условий для начала переговоров - и твердую позицию иранских властей о том, что мяч сейчас на стороне Вашингтона.



Вчера вечером, комментируя действия американской администрации, Хасан Роухани заявил: c введением Вашингтоном санкций против "детей, больных и в целом иранского народа" переговоры потеряли всякий смысл.



Павел Тарасенко, Дмитрий Бутрин, Анна Осетрова

7 авг. 18 Источник - kommersant.ru

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