 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трехкратный призер Олимпиад велосипедистка Ольга Забелинская меняет российское гражданство на узбекистанское
07:16 07.08.2018

ПРИЗЕР ОЛИМПИАД ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СБОРНОЙ РОССИИ В ПОЛЬЗУ УЗБЕКИСТАНА
Трехкратный призер Олимпиад Ольга Забелинская, ранее выступавшая за сборную России, подала заявление на смену спортивного гражданства в Международный союз велосипедистов: она хочет войти в состав команды Узбекистана, сообщает ТАСС.

Как прокомментировала свое решение Забелинская, сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что Забелинской грозит двухлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить Олимпиаду- 2020 года.

Забелинская – обладательница двух бронзовых медалей Олимпиады-2012 в велогонках на шоссе, спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.

Источник - vesti.uz
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